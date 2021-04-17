Сотрудники Минэкономики благоустроили территорию детского дома-интерната в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Министерства экономики во время республиканского субботника благоустроили территорию подшефного детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Сегодня под руководством первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря и замминистра Татьяны Бранцевич сотрудники Минэкономики отправились в подшефный детский дом-интернат, помощь которому коллектив министерства оказывает уже более 11 лет. Они приняли участие в благоустройстве и озеленении территории. Совместно с директором и работниками детского дома очистили территорию от мусора, высадили однолетние растения и туи", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 16 апреля заместитель министра экономики Анжелика Никитина и представители всех структурных подразделений министерства убирали территорию мемориального комплекса "Хатынь".-0-