Сотрудники Минобразования благоустраивают Студенческую деревню в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Министерства образования принимают участие в республиканском субботнике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Работа по благоустройству и наведению порядка ведется на территории Студенческой деревни в Минске. Представители Минобразования садят деревья, убирают прошлогоднюю листву. Также во время субботника будет установлена велопарковка, разработанная студентами Белорусского национального технического университета.

В мероприятиях по благоустройству принимают участие студенческие советы общежитий, сотрудники Республиканского молодежного центра, Республиканского волонтерского центра, члены Общественного республиканского студенческого совета.-0-