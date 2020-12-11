Сотрудники минской Госавтоинспекции раздадут пешеходам фликеры 14 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции раздадут фликеры пешеходам. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"Профилактическая акция пройдет в Минске 14 декабря с 11.00 на ул.Долгобродской, 4. Мероприятие проводится с целью профилактики ДТП с участием пешеходов", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Представители ГАИ еще раз напомнят горожанам о необходимости соблюдения ПДД, о пользе ношения фликеров в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Во время акции сотрудники дорожной милиции вместе с ростовыми куклами будут распространять световозвращающие элементы, памятки и буклеты. Юные участники дорожного движения кроме фликеров получат тематические раскраски и книги.

Наезд на пешеходов по-прежнему остается самым распространенным видом ДТП. Так, с начала года на столичных дорогах произошло 213 подобных происшествий, в результате которых 16 человек погибли, 209 получили ранения различной степени тяжести. Причем в 72 случаях в дорожных авариях виноваты были сами пешеходы. Стоит отметить, что 149 наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств на обозначенных пешеходных переходах, в которых 153 человека получили травмы и двое погибли.

Госавтоинспекция напоминает, что двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки. Переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость на дороге сокращается в несколько раз. А если у пешехода имеется фликер, то расстояние, с которого водитель его может заметить, возрастает с 25-40 до 140 м. И это является самым действенным способом обезопасить себя на дороге.-0-