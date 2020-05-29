29 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Могилевского института МВД устроили праздник для особенных детей - воспитанников Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов с поражением ЦНС и опорно-двигательного аппарата в Могилеве, Мстиславской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи и Матютских яслей-сада Горецкого района. Ребята ко Дню защиты детей получили подарки и сюрпризы, рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского института МВД Марина Громыко.

"Наши сотрудники переоделись в костюмы сказочных героев и устроили для детей настоящий праздник, - рассказала Марина Громыко. - В этом году ростовые куклы стали универсальным решением. Таким образом наши сотрудники смогли держать дистанцию с детьми и весело и безопасно проводить время вместе".

И если в Могилеве поздравления проходили лично, то воспитанников Матютских яслей-сада сотрудники института развлекали на улице - дети смотрели небольшое представление через окно. После этого ребятам передали сладкие подарки, игрушки и воздушные шары. В Мстиславской школе-интернате подарки и поздравления с окончанием учебного года и выпускным получили старшеклассники.

"Идея так поздравить ребят принадлежит начальнику нашего института Валерию Полищуку. Она была активно поддержана первичной организацией БРСМ и сотрудниками вуза", - добавила Марина Громыко.-0-