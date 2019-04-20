Сотрудники НОК помогли в благоустройстве комплекса "Олимпийский" перед II Европейскими играми

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального олимпийского комитета Беларуси приняли участие в республиканском субботнике на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
На субботнике сотрудники НОК Беларуси и директор СОК "Олимпийский" Андрей Нестерович благоустраивали, убирали и проводили планировку площадки для пляжного футбола, где во время II Европейских игр пройдут соревнования по этому виду спорта.
Вместе с сотрудниками НОК Беларуси футбольное поле благоустраивали главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо, его помощник Паз Хайме.
Сегодня в Беларуси на республиканский субботник вышли около 3 млн человек. Заработанные в этом году на субботнике средства пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к сезону и благоустройство мест боевой и воинской славы.-0-
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