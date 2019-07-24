Сотрудники ОСВОДа Брестской области посоревнуются с польскими коллегами в спасательном многоборье

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 30-31 июля пройдет II Открытый чемпионат областной организации ОСВОД по спасательному многоборью, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации Белорусского общества спасания на водах Вячеслав Симаков.

За звание сильнейшего на турнире поборются восемь команд ОСВОД из Бреста, Барановичей, Пинска, Кобрина, Столинского района, а также спасательный отряд из Польши. Понаблюдать за состязаниями можно будет в акватории Мухавца.

В первый день лучшие определятся в индивидуальном зачете, будет задействован район пляжа "Центральный" на левом берегу реки. Участникам предстоит выполнить упражнения по спасанию и транспортировке пострадавшего (эту роль выполнит манекен), подаче спасательного круга терпящему бедствие, а также, преодолевая препятствия, вольным стилем проплыть стометровку. На 31 июля намечены командные состязания, их проведут в заливе Мухавца в районе старого Кобринского моста. Легенда для всех одна: в воде тонет человек. До него необходимо оперативно добраться и оказать помощь. На все отводится пять минут, а расстояние между спасательным постом и местом трагедии 1,5 км.

"Такие соревнования позволяют повысить профессиональное и спортивное мастерство, показать гражданам способы спасания людей на воде. Белорусские спасатели смогут обменяться опытом с польскими коллегами, ознакомятся с оборудованием, которое находится на вооружении специализированных служб двух стран", - отметил Вячеслав Симаков.

На водоемах Брестской области с начала года утонул 41 человек (за аналогичный период 2018 года - 35), в том числе трое детей, спасены 22 человека (пятеро несовершеннолетних).-0-