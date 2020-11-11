Сотрудники пяти домов-интернатов Витебской области перешли на вахтовый метод работы

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области сотрудники 5 самых крупных домов-интернатов перешли на вахтовый метод работы в связи с новой волной COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

Работники и технический персонал этих соцучреждений на две недели заступают на вахту, проживают в выделенных для них комнатах и затем две недели находятся дома. "Планируем с 15 по 18 ноября еще 6 домов-интернатов с меньшей численностью проживающих перевести на такой же режим", - сказала Вера Астапенко.

В зданиях домов-интернатов проведена дезинфекция, каждому работнику и проживающему выданы средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Персонал привит от гриппа. Сотрудники обеспечивают себя СИЗ: шьют защитные маски и халаты из спанбонда. "За все время с начала пандемии в домах-интернатах не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 и даже ОРВИ", - подчеркнула Вера Астапенко.

Кроме особого режима в учреждениях круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов, существенных отличий в работе организаций и учреждений сферы соцзащиты не появилось. Помощь нуждающимся оказывают в том же штатном режиме, что и в первую волну коронавируса. Соцработники посещают подопечных на дому, выполняют их заказы и помогают справляться с домашними делами. У каждого соцработника есть медицинские маски, перчатки. По запросу маски и дезинфицирующие средства предоставляют гражданам: в учреждениях соцзащиты есть запас на 3 месяца.

С учетом эпидемиологической обстановки изменяются некоторые условия работы территориальных центров соцобслуживания населения. Отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов по возможности переводят кружковую работу в режим онлайн или организуют занятия дистанционно.

Доставка продуктов для людей пожилого возраста, одиноких и одиноко проживающих налажена так же, как и в предыдущую волну COVID-19. За октябрь в Витебской области выполнено 864 заявки. Сотрудникам соцучреждений помогают представители Красного Креста, БРСМ, работники торговли и неравнодушные граждане. Всего за январь - октябрь выполнено больше 12,1 тыс. заявок от населения.-0-