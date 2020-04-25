Сотрудники предприятий "Беллегпрома" высадили на субботнике более 350 деревьев и кустарников

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники предприятий концерна "Беллегпром" высадили во время республиканского субботника более 350 деревьев и кустарников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Самые масштабные экологические акции организованы в пинском "Полесье" и Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении.

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина с коллективом "Полесья", где она работала более 20 лет, высадили на территории предприятия аллею сирени. "Сирень выбрана не случайно, ведь это символ весны, красоты и светлого праздника Победы. Цветущая аллея сирени - своего рода посвящение женщинам, которые спасали жизни в годы войны, и благодарность тем, которые сегодня добросовестно трудятся на предприятиях белорусской легкой промышленности. К слову, на "Полесье" сегодня работают более тысячи представительниц прекрасного пола", - рассказали в "Беллегпроме".

Сотрудники Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения вместе со своими детьми высадили 75 деревьев как символ 75 мирных лет. "На предприятии считают, что аллея станет не только знаком благодарности тем, кто отвоевал для Беларуси чистое небо и мирную жизнь. Эти деревья - еще и символ того, что с семьи начинается жизнь человека как гражданина, семья - источник любви и уважения", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, половину заработанных на республиканском субботнике средств направят на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% средств переведут Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.-0-