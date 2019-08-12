Сотрудники СТО организовали под Гомелем незаконную свалку лобовых автостекол

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники одной из станций техобслуживания Гомеля организовали за городом незаконную свалку: выброшено более 100 разбитых лобовых автостекол, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городской и районной инспекции природных ресурсов.

О несанкционированной свалке за заливом реки Сож вблизи деревни Севруки в инспекцию сообщили местные жители. Сотрудники горрайинспекции выехали на место: полоса из разбитых стекол тянулась на несколько метров недалеко от санаторной и водоохранаемых зон.

Единственной зацепкой для установления виновников стали сохранившиеся на некоторых стеклах ярлыки о пройденном техосмотре автомобилей, на которых они ранее были установлены. По остаткам свидетельств на допуск к участию в дорожном движении на УП "Белтехосмотр" восстановили и представили перечень собственников машин. Сотрудники инспекции пообщались со многими из них. Выяснилось, что в разное время для замены лобового стекла они обращались на одну из СТО областного центра.

Как показало дальнейшее расследование, весной этого года автомобиль с отходами стекла был подготовлен для вывозки и утилизации на полигон, он находился на территории станции. Однако стекольщик СТО вместе со слесарем по ремонту авто, которым понадобилась машина для личных целей, несанкционированно вывезли и высыпали отходы стекла вблизи Севруков.

За нарушение требований природоохранного законодательства в части обращения с отходами виновные привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.15.63 КоАП Беларуси. Каждый из них уплатил по 15 базовых величин штрафа (1 БВ составляет Br25,5).

Как уточнили в инспекции, на территории наведен порядок.-0-