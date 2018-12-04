Сотрудников милиции Витебской области в праздники переведут на усиленный вариант несения службы

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Личный состав органов внутренних дел Витебской области в рождественские и новогодние праздники переведут на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома Вячеслав Грищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя УВД, милиция Витебской области готова к обеспечению порядка в предстоящие праздники и рождественские богослужения. Для своевременного реагирования на изменение обстановки, а также для управления силами и средствами территориальных подразделений предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов, усиленных следственно-оперативными службами. "Для обеспечения правопорядка будут задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. Учитывая массовость мероприятий, особая задача стоит по обеспечению общественного порядка в Витебске, Полоцке, Орше и Новополоцке. Кроме того, с 24 по 26 декабря, с 31 декабря по 2 января, а также с 6 по 8 января личный состав органов внутренних дел Витебской области будет переведен на усиленный вариант несения службы", - отметил Вячеслав Грищенко.

Также он предложил закрыть ледовые катки на площади Победы 21 и 31 декабря, а также 1 января во избежание травматизма во время массовых гуляний. Заместитель председателя облисполкома Владимир Белоус скептично отнесся к этой идеи и поручил доработать проект решения комиссии.

Специалисты из разных служб и ведомств будут проверять наличие необходимых документов на продажу пиротехнических изделий, контролировать, надежно ли установлены елки, из каких материалов они сделаны, безопасно ли подключена иллюминация, в каком состоянии проводка.

В праздничные дни бригады скорой медицинской помощи будут работать в режиме повышенной готовности. Спланировано создание шести дополнительных резервных бригад в Витебске, по четыре в Орше, Полоцке и Новополоцке и по одной в райцентрах области. Также увеличат количество коек в больницах.

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