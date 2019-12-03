Социальная реклама Госкомимущества появилась на улицах Минска

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плакаты социальной рекламы Государственного комитета по имуществу появились на улицах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Вскоре география размещения плакатов расширится до 30 городов. Наружную социальную рекламу Госкомимущества на билбордах увидят жители и гости Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева, а также ряда городов областного и районного подчинения. "Целью является дальнейшее повышение эффективности реализации Госкомимуществом государственной информационной политики и решения возложенных на него основных задач и функций, повышение информированности общества по актуальным вопросам в сфере геодезии, картографии, имущественных отношений, оценочной деятельности и государственной регистрации недвижимости", - отметили в пресс-службе.

Сюжеты наружной рекламы объединяет слоган "Все точно!". Они посвящены земле и земельным участкам, недвижимости и оформлению права на нее, независимой оценке бизнеса, недвижимости, транспорта и оборудования, геоинформационным системам, картографии и др.

Госкомимущество решает широкий круг задач по вопросам имущественных отношений - учета, управления, распоряжения и приватизации государственного имущества. В реестре государственного имущества содержатся сведения о более чем 1 млн объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности, из которых не вовлечено в хозяйственный оборот около 2%. Многие из этих объектов могут стать выгодным стартом для начала бизнеса или его развития.

Территория Беларуси превышает 207 тыс. кв.км, страна граничит с пятью государствами. В Беларуси 119 городов и свыше 23 тыс. сельских населенных пунктов. В едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним зарегистрировано около 8 млн объектов недвижимости. Эта и иная разнообразная пространственная и аналитическая информация о характеристиках местности, необходимая для обеспечения дальнейшего успешного социально-экономического развития страны, укрепления ее обороноспособности и безопасности, собирается и обрабатывается в формируемых в системе Госкомимущества информационных системах, регистрах и реестрах.

Созданная в стране сеть из 98 постоянно действующих пунктов спутниковой системы точного позиционирования и применяемые новейшие технологии в геодезии обеспечивают двухсантиметровую точность получения координат, а современное аэрофотосъемочное оборудование - снимки местности с точностью разрешения 1 см. Эти сведения доступны как с помощью созданных высококлассными белорусскими специалистами современных цифровых геоинформационных ресурсов и систем, выполненных на основе данных дистанционного зондирования Земли, так и традиционных картографических носителей. Их спектр обширен и постоянно пополняется.

Система оценки объектов гражданских прав гармонизирована с международными стандартами и обеспечивает получение достоверной информации о стоимости любого имущества, оцениваемого для продажи, залога, внесения неденежного вклада в уставный фонд, постановки на бухучет и иных целей.-0-