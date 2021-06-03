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03 июня 2021, 16:41

Социально-педагогическому центру в Могилеве подарили новое игровое оборудование

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социально-педагогическому центру Октябрьского района Могилева двое жителей областного центра подарили новое игровое оборудование. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая детским социальным приютом Наталья Ковальчук.

"Мы стараемся создать для ребят максимально комфортные условия. Ведь сюда попадают дети разного возраста, но всех их объединяет одно - сложная жизненная ситуация. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности как в группах, так и на улице. Благодаря помощи могилевских предприятий мы обновили спортивную площадку: появились турники и даже тренажеры. А вот инвентарь на игровой площадке оставлял желать лучшего - за 20 лет существования приюта все серьезно износилось", - рассказала Наталья Ковальчук.

На помощь социальному приюту и его подопечным пришли двое жителей Могилева - сотрудники Могилевского филиала РУП "Белтелеком" Владимир Кива и Денис Михасев. "Они за собственные деньги приобрели для приюта игровое оборудование - турники, песочницы, футбольные ворота, - отметила заведующая. - Это очень своевременный подарок. Сейчас у нас отменены даже встречи с родителями, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Мы изолировали детей, чтобы уберечь их болезни. Потому важно, чтобы во время игр на свежем воздухе им было чем заняться. Наступило лето, а значит, и играть на улице они будут больше".

По словам Дениса Михасева, помогать детям и создавать для них комфортные условия - обязанность взрослых. "Владимир Кива побывал в этом социальном приюте во время одной из благотворительных акций. Тогда он узнал, что приюту нужна помощь в приобретении игрового оборудования. Мы не смогли остаться в стороне, - рассказал Денис Михасев. - Люди забывают, что рядом есть дети, чуть больше нуждающиеся в помощи и внимании, попавшие в сложную жизненную ситуацию. В наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок вне зависимости от возраста и сложившихся обстоятельств был счастлив".-0-

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