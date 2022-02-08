8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Социальную поддержку государства получают 400 тыс. жителей Минской области. Об этом на диалоговой площадке с пенсионерами Смолевичского района рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Тамара Красовская.

"Всего социальную поддержку государства получают 400 тысяч жителей Минской области. Это не только люди пожилого возраста, но и многодетные семьи, и другие социально уязвимые категории граждан. В Минской области работает 23 территориальных центра социального обслуживания. Кроме того, в регионе находится 20 домов-интернатов. Из них 12 психоневрологического профиля, 6 общего типа и 2 детских дома. В Минской области было больше интернатов общего типа, но 2 из них были перепрофилированы в психоневрологические. Всего в домах-интернатах проживают 3,5 тысячи человек. Это говорит о том, что ни один нуждающийся человек не обделен вниманием нашего государства", - отметила Тамара Красовская.

По ее словам, люди, которые проживают в домах-интернатах, находятся на полном государственном обеспечении.

"На содержание наших пожилых людей выделяется очень много денег. Проживание одного человека в доме-интернате обходится государству в 1100 белорусских рублей. Лишь 12% люди возмещают сами. Поэтому можно сказать, что все социально уязвимые граждане практически полностью обеспечиваются государством. Оно уделяет этому очень много внимания, и мы очень счастливы, что в Конституции появилась норма о заботе о пожилых гражданах. Наше государство всегда о них заботилось, но сейчас это закреплено в Основном законе Республики Беларусь. Кроме того, важным моментом являются равные с другими гражданами права во всех сферах жизни для людей с инвалидностью", - сообщила председатель комитета.-0-