Социальную премию облисполкома вручили в Могилеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 1 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:04 Для больших побед - обновленный футбольный стадион открыли в Калинковичах Регионы
14:58 В Японии три человека пострадали в результате сильного землетрясения В мире
14:55 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме В мире
14:28 В Беларуси утвердили правила по ликвидации болезни Ньюкасла у птиц Общество
14:15 ФОТОФАКТ: Верующие освящают пасхальную трапезу Регионы
14:10 Карусели, ростовые куклы, интерактив - в Могилеве профсоюзы провели праздник для детей Регионы
13:50 Промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности в 2020 году Экономика
13:33 Напитки с опасными подсластителями продавали в Могилеве Регионы
13:16 Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Гомельском районе Происшествия
13:09 Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок Общество
12:57 Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы доставят в храмы Гомеля Регионы
12:49 ФОТОФАКТ: В Минске на площадке у Дворца спорта проходит ярмарка организаций потребительской кооперации Регионы
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1244 пациента с COVID-19, выписаны 1420 Общество
12:41 Яровой сев в Беларуси проведен более чем на половине площадей Экономика
12:27 Социальную премию облисполкома вручили в Могилеве Регионы
12:10 Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ Общество
11:58 Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки Общество
11:35 Жительница Орши после разговора с мошенником лишилась более Br17 тыс. Происшествия
11:07 Сильный ветер на востоке Китая привел к гибели 11 человек В мире
11:05 Мор рыбы произошел в Минском районе Регионы
11:01 Погодные условия для развития сельхозкультур в Беларуси улучшились - Белгидромет Общество
11:01 ФОТОФАКТ: Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции Регионы
10:55 В Чашниках при пожаре погибла пенсионерка Происшествия
10:49 В Индии зафиксирован восьмой подряд рекорд заражения коронавирусом В мире
10:38 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 мая из-за сильного ветра и дождей Общество
10:32 Нетрезвый водитель протаранил информационную стелу на МКАД Происшествия
10:27 МТЗ открыл новую молочно-товарную ферму в СХЦ "Гайна" Экономика
10:11 Профсоюзы консолидированно выступили против возобновления санкций США Общество
09:59 Замминистра транспорта и коммуникаций проводит прямую линию Общество
09:56 Зампредседателя Госкомимущества проводит прямую линию Общество
Все новости
Все новости
Регионы
01 мая 2021, 12:27

Социальную премию облисполкома вручили в Могилеве

Фото "Могилевские ведомости"
Фото "Могилевские ведомости"

1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социальную премию облисполкома вручили сегодня в Могилеве. Ее получили более 30 представителей различных сфер жизни региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно специальная премия облисполкома присуждается представителям сфер образования, здравоохранения, культуры и искусства, СМИ, общественно-политической деятельности, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения.

Среди тех, кто получил высокую награду за свою профессиональную деятельность - редактор телевизионных программ унитарного коммунального издательского предприятия "Редакция газеты "Бабруйскае жыцце" Мария Бересневич. Лауреат премии отметила, что сегодняшний день стал очень важным в ее жизни. "Мне приятно, что меня отметили на уровне области. Я хочу сказать большое спасибо администрациям своего издания, города Бобруйска и Могилевского облисполкома, всем тем, кто был задействован в том, чтобы сегодня я получила награду. Приятно, что на протяжении всего моего творческого пути есть рядом люди, которые всегда готовы поддерживать. И сегодня я убедилась в том, что в меня верят. А такая высокая награда устанавливает особую планку и накладывает серьезную ответственность - оступаться нельзя, теперь только вперед", - поделилась Мария Бересневич.

Одной из награжденных в сфере здравоохранения стала Наталья Сакович из Бобруйска. Она трудится врачом-акушером-гинекологом в Бобруйском родильном доме. В профессии женщина уже почти 10 лет. "Наш роддом обслуживает большое количество населения как Бобруйска, так и Бобруйского района. Нам доверяют самое важное - здоровье мамы и новорожденного. Ведь дети - это будущее нашей страны, нашей нации. В семье я единственный медик и за столько лет ни разу не думала о том, что я могла стать кем-то другим. Сегодняшняя награда - еще одно доказательство того, что я выбрала верный путь. Это стимул к совершенствованию и дальнейшему развитию. Я хочу поблагодарить всех людей, кто помогает мне на этом пути", - отметила Наталья Сакович.

В сфере образования одним из лауреатов социальной премии стала студентка Белорусской сельскохозяйственной академии Ксения Заец. "Я удостоена этой награды за активную общественную, культурную и спортивную деятельность в стенах своей академии: принимаю активное участие в жизни вуза, была участницей республиканских соревнований, получила звание кандидата в мастера спорта по армреслингу. Кроме этого, занимаюсь вокалом. Именно здесь я смогла раскрыть свои таланты. Хочется поблагодарить администрацию вуза за поддержку во всем, - отметила Ксения Заец. - Я сама родом из Гомеля. Академию в Горках выбрала потому, что хотелось быть юристом, приносить пользу своей стране. А БГСХА - один из старейших и престижных вузов Беларуси. В этом году я уже выпускаюсь - по распределению буду направлена на Гомельскую ветеринарную станцию. И награда, которую я получила, говорит о том, что вся моя работа, все старания были не зря. На самом деле за этой наградой стоит большое количество людей из моего вуза. И я им очень благодарна".

Среди награжденных в сфере культуры - молодой специалист Татьяна Андрейчикова. Девушка чуть более года работает методистом отдела традиционного искусства и культурно-досуговой деятельности УК "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". "Стоять сегодня на сцене среди лучших из лучших - очень волнительно. Это моя первая такая крупная награда в жизни. Рядом люди, которые старше меня и намного дольше работают в своих профессиях, - поделилась лауреат. - Приятно, что мои проекты не остались без внимания. Я создаю различные тематические гобелены. Эта награда для меня - благодарность за то, что уже сделано, и напутствие для дальнейшей работы".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравил всех присутствующих с Днем труда.

"Этот праздник сегодня - символ созидания, уважения к человеку труда. Этот день вдохновляет нас на новые трудовые подвиги, - отметил Леонид Заяц. - И сегодня мы можем подвести итоги нашей совместной работы. Нам с вами, всему белорусскому народу удалось создать комфортную страну. Но мы понимаем, что на этом нельзя останавливаться. Нужно упорным и самоотверженным трудом всем вместе добавлять к тому, что уже сделано. Я уверен, у нас это получится, если мы будем объединены одной целью - сделать нашу Родину еще краше и сильнее. И никакие внешние силы нам не помеха. От всей души хочу поздравить жителей Могилевской области и всей страны с Днем труда, а всех православных - с наступающим днем Святой Пасхи. Хочу пожелать всем духовных и физических сил для свершения трудовых и личных побед".

Праздничная площадка разместилась сегодня на открытом воздухе у Дворца культуры области. Участниками торжественного мероприятия стали представители областного и городского исполнительных комитетов, депутатского корпуса, общественных и ветеранских организаций, трудовых коллективов. Для всех присутствующих творческие коллективы города и области подготовили яркий концерт.-0-

Фото Мариам Табагари, "Могилевские ведомости"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев награждения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Для больших побед - обновленный футбольный стадион открыли в Калинковичах
Во время освящения пищи в Храме всех Святых в Минске ФОТОФАКТ: Верующие освящают пасхальную трапезу
Фото Могилевского областного объединения профсоюзов Карусели, ростовые куклы, интерактив - в Могилеве профсоюзы провели праздник для детей
Фото из архива Напитки с опасными подсластителями продавали в Могилеве
Фото eparhia.by Благодатный огонь в сопровождении передвижной звонницы доставят в храмы Гомеля
На ярмарке ФОТОФАКТ: В Минске на площадке у Дворца спорта проходит ярмарка организаций потребительской кооперации
Главное
Фото из архива Лукашенко: объединив усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым угрозам
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в мае
Беларусь выступает за скорейшее устранение барьеров для свободного движения товаров и услуг в ЕАЭС - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1244 пациента с COVID-19, выписаны 1420
Топ-новости
Лукашенко и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС
Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ
Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась
Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на половине площадей
Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках
Замминистра транспорта и коммуникаций проводит прямую линию
КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти
Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок
Виктория Азаренко победила на старте турнира в Мадриде
Белорусские батутисты выиграли четыре награды на ЧЕ в Сочи
ФПБ о санкциях, забастовках и справедливой пенсии - интервью
Скоростное дневное пассажирское сообщение открылось между Минском и Москвой
Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Мюнхене
Минздрав в преддверии праздников напомнил о важности масочного режима и дистанцирования
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.