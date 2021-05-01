Социальную премию облисполкома вручили в Могилеве

1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Социальную премию облисполкома вручили сегодня в Могилеве. Ее получили более 30 представителей различных сфер жизни региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно специальная премия облисполкома присуждается представителям сфер образования, здравоохранения, культуры и искусства, СМИ, общественно-политической деятельности, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения.

Среди тех, кто получил высокую награду за свою профессиональную деятельность - редактор телевизионных программ унитарного коммунального издательского предприятия "Редакция газеты "Бабруйскае жыцце" Мария Бересневич. Лауреат премии отметила, что сегодняшний день стал очень важным в ее жизни. "Мне приятно, что меня отметили на уровне области. Я хочу сказать большое спасибо администрациям своего издания, города Бобруйска и Могилевского облисполкома, всем тем, кто был задействован в том, чтобы сегодня я получила награду. Приятно, что на протяжении всего моего творческого пути есть рядом люди, которые всегда готовы поддерживать. И сегодня я убедилась в том, что в меня верят. А такая высокая награда устанавливает особую планку и накладывает серьезную ответственность - оступаться нельзя, теперь только вперед", - поделилась Мария Бересневич.

Одной из награжденных в сфере здравоохранения стала Наталья Сакович из Бобруйска. Она трудится врачом-акушером-гинекологом в Бобруйском родильном доме. В профессии женщина уже почти 10 лет. "Наш роддом обслуживает большое количество населения как Бобруйска, так и Бобруйского района. Нам доверяют самое важное - здоровье мамы и новорожденного. Ведь дети - это будущее нашей страны, нашей нации. В семье я единственный медик и за столько лет ни разу не думала о том, что я могла стать кем-то другим. Сегодняшняя награда - еще одно доказательство того, что я выбрала верный путь. Это стимул к совершенствованию и дальнейшему развитию. Я хочу поблагодарить всех людей, кто помогает мне на этом пути", - отметила Наталья Сакович.

В сфере образования одним из лауреатов социальной премии стала студентка Белорусской сельскохозяйственной академии Ксения Заец. "Я удостоена этой награды за активную общественную, культурную и спортивную деятельность в стенах своей академии: принимаю активное участие в жизни вуза, была участницей республиканских соревнований, получила звание кандидата в мастера спорта по армреслингу. Кроме этого, занимаюсь вокалом. Именно здесь я смогла раскрыть свои таланты. Хочется поблагодарить администрацию вуза за поддержку во всем, - отметила Ксения Заец. - Я сама родом из Гомеля. Академию в Горках выбрала потому, что хотелось быть юристом, приносить пользу своей стране. А БГСХА - один из старейших и престижных вузов Беларуси. В этом году я уже выпускаюсь - по распределению буду направлена на Гомельскую ветеринарную станцию. И награда, которую я получила, говорит о том, что вся моя работа, все старания были не зря. На самом деле за этой наградой стоит большое количество людей из моего вуза. И я им очень благодарна".

Среди награжденных в сфере культуры - молодой специалист Татьяна Андрейчикова. Девушка чуть более года работает методистом отдела традиционного искусства и культурно-досуговой деятельности УК "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". "Стоять сегодня на сцене среди лучших из лучших - очень волнительно. Это моя первая такая крупная награда в жизни. Рядом люди, которые старше меня и намного дольше работают в своих профессиях, - поделилась лауреат. - Приятно, что мои проекты не остались без внимания. Я создаю различные тематические гобелены. Эта награда для меня - благодарность за то, что уже сделано, и напутствие для дальнейшей работы".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравил всех присутствующих с Днем труда.

"Этот праздник сегодня - символ созидания, уважения к человеку труда. Этот день вдохновляет нас на новые трудовые подвиги, - отметил Леонид Заяц. - И сегодня мы можем подвести итоги нашей совместной работы. Нам с вами, всему белорусскому народу удалось создать комфортную страну. Но мы понимаем, что на этом нельзя останавливаться. Нужно упорным и самоотверженным трудом всем вместе добавлять к тому, что уже сделано. Я уверен, у нас это получится, если мы будем объединены одной целью - сделать нашу Родину еще краше и сильнее. И никакие внешние силы нам не помеха. От всей души хочу поздравить жителей Могилевской области и всей страны с Днем труда, а всех православных - с наступающим днем Святой Пасхи. Хочу пожелать всем духовных и физических сил для свершения трудовых и личных побед".

Праздничная площадка разместилась сегодня на открытом воздухе у Дворца культуры области. Участниками торжественного мероприятия стали представители областного и городского исполнительных комитетов, депутатского корпуса, общественных и ветеранских организаций, трудовых коллективов. Для всех присутствующих творческие коллективы города и области подготовили яркий концерт.-0-

Фото Мариам Табагари, "Могилевские ведомости"