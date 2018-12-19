Социальный дом на 120 квартир построили с китайской поддержкой в Витебске

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском горисполкоме прошло торжественное вручение ключей от 120 квартир жилого дома по ул. Ленинградской, 92, который возвели за китайские инвестиции по проекту строительства социального жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

Десятиэтажный дом построили в соответствии с заключенным соглашением между правительствами Беларуси и Китая. Квартиры в новой многоэтажке в основном получили дети-сироты и семьи с детьми-инвалидами, а также многодетные семьи.

Первый заместитель председателя Витебского горисполкома Валентин Цветков вручает ключи новоселам

"Поддержка скромная, но от всей души, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. - Это уже второй дом, который построен в Витебске в рамках соглашения, и строительство подобного социального жилья будем продолжать".

Ключи в руках Светланы Емельяновой с дочкой Кариной

Новосел Анна Телепнева

Нонна Макарова с сыном Артемом и дочкой Дианой

На протяжении многих лет Китай и Беларусь связывают не только взаимовыгодное сотрудничество, но и человеческие отношения, добавил дипломат.

Начальник управления строительства Витебского горисполкома Марина Арещенко сообщила журналистам, что в этом году введено 19 многоквартирных домов, улучшили жилищные условия благодаря господдержке порядка 700 семей. "Планируем вести в следующем году около 150 тыс. квадратных метров жилья многоквартирных домов в микрорайонах Билево, Черемушки и два дома по ул. Ленинградской. Конкретные объемы строительства еще прорабатываются", - сказала она.-0-

Фото Александра Хитрова