Социальный дом на 92 квартиры возвели в Полоцке за счет китайских инвестиций

16 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке сегодня сдали в эксплуатацию 92-квартирный жилой дом, построенный с привлечением китайских инвестиций, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора управления капитального строительства Витебского облисполкома Артур Строд.

Участниками торжественной церемонии стали Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус, представители местных и областных органов власти, строительных организаций, задействованных в возведении объекта, местные жители. "Данный проект является доказательством искреннего отношения китайского народа к белорусскому, а также важной инициативой, направленной на развитие двухстороннего стратегического партнерства", - подчеркнул во время мероприятия Цуй Цимин.

Праздничное событие ознаменовало окончание второго этапа проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи правительства КНР. За время его реализации (декабрь 2017 - сентябрь 2019 года) было построено четыре многоквартирных дома в Новополоцке, Витебске, Лепеле и Полоцке общей площадью 18,4 тыс. кв.м. (336 квартир).

Во время первого этапа проекта, завершившегося в 2017 году, в области возвели два жилых дома с привлечением безвозмездной китайской помощи - в Витебске и Орше.

Всего за два этапа реализации проекта объем безвозмездной технико-экономической помощи правительства КНР составил Br30,2 млн, введено в эксплуатацию свыше 31 тыс. кв.м жилья.

Третий этап предполагает строительство пяти жилых домов в Докшицах, Новолукомле, Сенно, Толочине и Орше. Общая площадь жилья составит 14,9 тыс. кв.м (268 квартир). Объем необходимых инвестиций - около Br24 млн. Предварительно старт работ намечен на начало 2020 года. Сейчас ведется подготовка пакета документов, который до 1 ноября предстоит направить в Минэкономики для передачи на экспертизу китайским партнерам.-0-