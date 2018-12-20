"Социальный патруль" в Минске помог более чем 220 бездомным

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время действия городской профилактической акции "Социальный патруль", которая стартовала в Минске 1 декабря, была оказана помощь свыше 220 бездомным. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Почти 160 из них получили теплую одежду, более 200 - горячее питание. Одного человека вернули в семью, двоих определили в Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства. Сами за помощью обратились почти 50 человек. Еще около 170 бездомных выявили межведомственные группы при патрулировании улиц столицы.

Рейды проводятся ежедневно. В состав групп входят представители районных управлений внутренних дел, территориальных центров социального обслуживания населения. Согласно графику ответственных за патрулирование каждый район Минска формирует свою группу и в течение десяти дней дежурит по городу.

С 11 по 20 декабря улицы патрулирует группа Центрального района. Сегодня на помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, спешат милиционер патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД Наталья Савкова, участковый инспектор милиции Центрального РУВД Артур Кохан и психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Центрального района Зейнеб Ахмедова.

Группа объезжает места возможного нахождения лиц без определенного места жительства. В первую очередь обследуются неэксплуатируемые здания и строения, определенные под снос, теплотрассы, технические помещения многоквартирных домов - места, где они могут устроить временный приют.

Однако сегодня команда в первую очередь направляется на автовокзал "Центральный": поступил сигнал о том, что в зале ожидания находится бездомный. Приезжаем на место и видим на одном из сидений спящего мужчину-инвалида. 39-летний Александр говорит, что родом из Толочинского района, разведен, не судим, у него четверо детей. В Минск приехал погулять буквально дня 4 назад. Однако, по словам другого посетителя вокзала, ставшего свидетелем нашего диалога с Александром, мужчина здесь периодически появляется в течение последних 2 лет. Предлагаем бездомному проехать в столовую за горячим питанием или отправиться в Дом ночного пребывания. Александр отказывается. Но из здания автовокзала мы его все же выводим.

Зато 52-летний Геннадий на предложение пообедать соглашается. По словам мужчины, он разведен, у него среднее образование, работал водителем, потом была судимость. Пока отбывал наказание, лишился квартиры, так что последние 2 месяца бездомный.

Как отмечает директор ТЦСОН Центрального района Инна Герасимова, наличие судимости - характерная черта для многих бездомных. Из 27 человек, которые были выявлены за время дежурства патрульной группы Центрального района, 15 отбывали наказание. Примерно у стольких же есть среднее образование. Хотя, конечно, попадаются и люди с высшим образованием, и те, кто закончил всего пару классов. У половины есть дети. Возраст разный: встречали и 29-летнего бездомного, и 78-летнего.

"Помощь предлагаем всем. При необходимости отвозим в больницу, где оказывают медицинскую помощь, также предлагаем питание, одежду, юридические и психологические услуги. Тех, кто согласен, отвозим в Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства. Им помогают восстановить документы, трудоустроиться", - сказала Инна Герасимова.

Акция продлится до 28 февраля 2019 года. Она проводится в столице ежегодно и направлена на поддержку лиц без определенного места жительства, снижение количества несчастных случаев (пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и отопительными приборами, обморожений и др.). В прошлом году службы помогли почти 900 бездомным.-0-