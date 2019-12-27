Соцнаправленность и сниженная налоговая нагрузка: бюджет Гомеля 2020 года увеличится на 6%

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект бюджета Гомеля на 2020 год утвердили сегодня на сессии Гомельского городского Совета депутатов 28-го созыва. Казна областного центра в будущем году будет больше прошлогодней на 6%, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника финансового управления Гомельского горисполкома Елены Радченко, бюджет 2020 года выше уровня ожидаемого исполнения бюджета 2019 года на 6%. В целом городская казна на следующий год составит Br532,8 млн. Бюджет сбалансирован и бездефицитен. Он по-прежнему имеет социальную направленность.

Бюджет спрогнозирован исходя из ожидаемого исполнения бюджета 2019 года и параметров развития социально-экономического развития республики в целом и Гомеля в частности в 2020 году.

Основное отличие, по словам докладчика, должно порадовать субъекты хозяйствования. Для них будут снижены земельный налог и налог на недвижимость. Кроме того, в Гомеле прошла переоценка кадастровой стоимости земли. "В белорусских рублях она стала ниже первоначальной. Соответственно, нагрузка по земельному налогу будет ниже. На компенсацию разницы предусмотрена дотация из вышестоящих бюджетов", - пояснила Елена Радченко. Как заверила начальник финансового управления, все остальные нормативы и параметры выдержаны, как и в предыдущий год.

В проекте бюджета предусмотрен ряд социальных выплат, включая бесплатное питание учащихся в средних школах, адресную помощь, финансирование социального такси, одноразовые субсидии на строительство жилья, помощь при рождении близнецов. К слову, на поддержку семей, у которых появились близнецы, планируется направить Br58,4 тыс.

Сохранены субсидии на пассажирские перевозки в общественном транспорте, бюджетное финансирование текущего и капитального ремонта жилфонда, модернизации лифтов. Из общего объема ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство на субсидирование оказываемых населению по фиксированным тарифам ЖКУ запланировано Br4 млн, субсидии предусмотрены только по теплоснабжению. Общий объем ассигнований на сферу ЖКХ и благоустройство составит Br47 млн.

Также депутаты рассмотрели и утвердили проект по уточнению бюджета на 2019 год. Елена Радченко отметила, что бюджет уходящего года намного успешнее, чем был в 2018-м. "Мы уточнились по собственным доходам. Дополнительные средства были направлены в том числе на благоустройство областного центра", - резюмировала она.-0-