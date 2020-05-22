Соцработники Гомельской области доставляют продукты и помогают в быту почти 19 тыс. пожилых людей

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Социальные работники Гомельской области помогают в быту и доставляют продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости почти 19 тыс. пожилых, одиноких людей, инвалидов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

"Соцобслуживание на дому оказываем 14 912 пожилым людям и инвалидам. В их числе 331 нетрудоспособный человек, за которыми ухаживают сиделки. Все эти люди получают помощь постоянно. В нынешней же эпидемиологической ситуации мы дополнительно совместно с волонтерами Белорусского общества Красного Креста и БРСМ выполнили 4 тыс. поступивших от пенсионеров заявок. С их учетом помощь от соцработников в регионе уже получили 18,9 тыс. человек", - рассказал Петр Шутько.

В большинстве случаев (83%) люди обращаются за помощью в доставке продуктов питания. По словам председателя комитета, очень востребована услуга среди жителей Гомеля, Калинковичей, Мозыря, Речицы, Рогачева и Светлогорска.

Всего в регионе около 2 тыс. социальных работников помогают пожилым, одиноким и инвалидам. "Каждый прошел специальный инструктаж. Совместно с центрами гигиены и эпидемиологии мы разработали алгоритмы действий для предупреждения распространения COVID-19 среди подопечных", - отметил председатель комитета. У всех социальных работников, нянь, сиделок есть защитные маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

Петр Шутько подчеркнул, помощь соцработника не сводится только к курьерским обязанностям. "Особое внимание уделяем самочувствию пожилых людей, проверяем температуру, давление, интересуемся настроением. При необходимости вызываем врача. Практически каждый раз напоминаем о том, как вести себя, чтобы избежать инфицирования COVID-19. Говорим и про телефоны, позвонив на которые, можно получить необходимую помощь. Словом, делаем по максимуму так, чтобы наши подопечные чувствовали себя в безопасности", - пояснил он.

Председатель комитета напомнил, что в регионе ежедневно с 9.00 до 18.00 (включая выходные и праздничные дни) работают телефоны горячей линии социальных служб. Номера, куда можно обратиться за помощью, указаны в памятках, которые раздают жителям области. Эта информация есть и на сайтах комитета, горрайисполкомов, стендах ТЦСОНов, сельсоветов, в областных и районных СМИ.-0-