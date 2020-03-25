Соцработники в Лепельском районе начали доставлять продукты пожилым сельчанам

25 марта, Лепельский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Социальные работники территориального центра социального обслуживания населения Лепельского района помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в доставке продуктов питания и лекарств на дом, передает корреспондент БЕЛТА.

Соцработник Ольга Кравченко передает продукты пенсионерке из деревни Боровка Маргарите Василенко

Соцработник Ольга Кравченко

Директор ТЦСОН Лепельского района Наталья Иванова рассказала, что в районе проживает более 4 тыс. одиноких пожилых людей. Соцработники раздают людям, не состоящим на обслуживании, специальные памятки с номером телефона. Люди могут позвонить, и соцработники привезут им продукты и лекарства. "В связи с ситуацией с коронавирусом объясняем людям, как можно себя обезопасить. Рекомендуем меньше выходить на улицу", - отметила директор.

Соцработник Лидия Шайтор

Специалисты центра принимают заявки в рабочие и выходные дни. Среди первых дозвонившихся есть и сельчане. Жительница деревни Боровка Маргарита Василенко в прошлом режиссер. Сейчас она на пенсии и пишет книгу. "Я мало прошу помощи, потому что пока хорошо себя чувствую. Но раз уж такое случилось, то надо себя защитить", - поделилась 82-летняя женщина. Пенсионерка благодарна соцслужбе за работу. "Каждый человек - хозяин своей жизни и должен следить за своим здоровьем", - добавила Маргарита Владимировна.

Соцработник Лидия Шайтор передает продукты жительнице Лепеля Галина Смальцер

Соцработник Лидия Шайтор оказывает помощь Борису Порядкину

Телефонные линии в каждом территориальном центре работают ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных. Договор на оказание услуги не составляется, но работник вместе с покупками отдает заявителю чеки. Услуга бесплатная. К помощи пожилым и инвалидам подключился БРСМ, созданы горячие линии. Волонтеры БРСМ и Красного Креста будут доставлять на дом пенсионерам рецепты на лекарства.

Следующий адрес заявителя - в Лепеле. В многоэтажный дом несет заказанные продукты питания соцработник Лидия Шайтор, которая трудится в сфере уже почти 30 лет. Женщина отметила, что такое в ее многолетней практике впервые. "Все меры предосторожности соблюдаю. Каждый день измеряю температуру. Всегда с собой несколько перчаток, медицинские маски, антисептик", - сказала она.

Двери открывает хозяйка квартиры Галина Смальцер. Она прочитала в газете, что пожилым людям рекомендуют не выходить на улицу, поэтому нашла телефон соцслужбы и оставила заявку. "Я пою в хоре ветеранов в нашем клубе, из-за ситуации с коронавирусом не могу заниматься любимым делом. Спасибо, что есть возможность заказать необходимые продукты", - рассказала Галина Ивановна.

В Витебской области при необходимости планируют подключить к доставке продуктов и лекарств и другие организации. Это служба связи, торговля, общественные объединения и профсоюзы. Минздрав призывает пожилых людей по возможности оставаться дома в связи с COVID-19.-0-