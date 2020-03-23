Соцработники в Витебске начали доставлять пожилым людям продукты на дом

23 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Социальные работники в Витебске начали помогать одиноким пожилым людям и инвалидам в доставке продуктов питания и лекарств на дом, передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях борьбы с распространением коронавируса применяются меры дополнительной защиты от вирусных заболеваний пожилых людей и инвалидов. В территориальных центрах социального обслуживания населения появились отдельные номера телефонов, куда люди могут позвонить и оставить заявку о необходимости привезти необходимые товары домой. Номера телефонов размещены на сайтах Минтруда и соцзащиты, комитетов по труду, занятости и социальной защите, территориальных центров.

Директор ТЦСОН Октябрьского района Витебска Татьяна Ромашова рассказала, что соцработники с теми, кто у них на обслуживании, продолжают работать. Единственное, теперь у пенсионеров сразу интересуются их здоровьем и самочувствием. "Большое количество пожилых людей и инвалидов не состоят на соцобслуживании. Самое главное - проинформировать этих людей. Понятно, что не все пожилые пользуются интернетом, поэтому своими силами распространяем специальную памятку с телефоном, бросаем ее в почтовые ящики", - отметила Татьяна Ромашова.

Специалисты центра принимают заявки в рабочие и выходные дни. Первые обратившиеся есть. Например, Вера Руднева услышала по телевизору, что созданы такие телефоны, и через соцработника вышла на ТЦСОН. Ей доставили то, что она заказывала.

"В нынешних условиях форма изменена. Обязательно на работнике есть медицинская маска, перчатки. Предупреждаем людей, что в такой ситуации могут появиться мошенники. Чтобы обезопасить пожилых, говорим фамилию, имя и отчество соцработника, в какое время он придет. При себе у него обязательно будет документ, удостоверяющий личность", - сказала директор ТЦСОН.

В Октябрьском районе Витебска проживают около 31 тыс. пенсионеров. На соцобслуживании находятся 570 человек. В их числе витебчанин Илья Кисляк, он живет в многоэтажке. Дедушка наслышан о коронавирусе, после прогулок по улице моет обувь, руки, есть дома и несколько масок. "Спасибо моему соцработнику, она и уберется, и продукты принесет, давление измерит. Всегда спрашивает, как у меня здоровье", - поделился Илья Сильвестрович.

Специалисты также частично обслуживают соседние с городом деревни Улановичи и Тулово. Много подопечных живет в частном секторе Витебска. В таких случаях не только внутри дома нужно убрать, но и двор подмести. "Спасибо государству и соцработникам за такую помощь. Не оставляют одну, все, что прошу, приносят", - добавила пенсионерка Тамара Пахоменко.

Телефонные линии в каждом территориальном центре работают ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. Никаких договоров на оказание услуги не составляется, но работник вместе с покупками отдает заявителю чеки. Если есть необходимость, сторонами подписывается акт приемки.

Также желающие могут получить пенсию и оплатить коммуналку на дому через почтальона. Для этого нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи.-0-

Фото Александра Хитрова