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30 ноября 2021, 13:25

Соцжилье, остановки транспорта и медобслуживание: Линевич провел прием граждан в Чашниках

Анатолий Линевич. Фото из архива
Анатолий Линевич. Фото из архива
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30 ноября, Чашникский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Получение социального жилья, оборудование остановок общественного транспорта для детей, медицинское обслуживание и лечение - с такими вопросами обратились жители области во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Чашниках к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, передает корреспондент БЕЛТА.

Звонки поступили не только из Чашникского района, но и из областного центра. Витебчанка просила помочь в организации медицинского обследования и лечения. В 2012 году во время лечения в стоматологической поликлинике введенное ей обезболивающее лекарство вызвало болезненную реакцию организма, и по истечении некоторого времени женщине дали вторую группу инвалидности. Витебчанка просит оказать помощь в лечении, так как за свой счет проходит обследование. Анатолий Линевич заверил, что в ситуации разберутся и после детального изучения ситуации ответят заявительнице.

Жительница деревни Почаевичи обратилась на прямую телефонную линию с просьбой оборудовать остановочный пункт общественного транспорта. Автобусом пользуются дети, которые ездят в райцентр в школу, им приходится стоять на открытой местности в ожидании транспорта. Помощник Президента поручил как можно скорее решить вопрос, чтобы не подвергать здоровье школьников опасности.

Пенсионер из Чашников пришел на личный прием с несколькими вопросами. Его также беспокоит состояние автобусной остановки возле гимназии, где нет крыши и стенок. В местной газете этот вопрос поднимался, и ответ на него дал руководитель ЖКХ. Средств на благоустройство остановки у предприятия в этом году нет, как утверждалось в публикации. Житель райцентра предложил поискать недорогие заменители материалов и сделать хотя бы временный навес, чтобы в непогоду школьникам не приходилось стоять под открытым небом. Еще мужчина интересовался работой местной топливной организации и предприятия по производству пеллет. Он заметил, что щепа и пиломатериалы хранятся под открытым небом, а на подведомственной территории предприятия по производству топливных пеллет нет порядка. Анатолий Линевич взял этот вопрос на контроль, дал поручение разобраться с предприятиями, проверить соблюдение технологии хранения щепы и пиломатериалов. Также он сообщил заявителю, что того пригласят на предприятия, ознакомят с процессом производства.

Жительница Чашников обратилась на прием граждан от лица дочери-инвалида. Та стоит в очереди на социальное жилье с 2010 года. Очередь медленно движется, в среднем 5 человек в год получают желанные метры. Женщине предложили арендную квартиру в новом доме, который введут в следующем году. Анатолий Линевич поручил разъяснить заявительнице условия и возможности получения такого жилья. С соцквартирами в районе непростая ситуация, новые дома не строятся. В следующем году в Новолукомле начнут возводить социальный 40-квартирный дом с помощью китайского капитала. У женщины появится выбор - остаться в арендном жилье в райцентре или переехать в новостройку в молодом городе энергетиков. Специалисты разъяснят ей возможности получения жилья, и выбор останется за ней.

"Приемы граждан для представителей власти любого уровня - это необходимость. Важно слышать, чем живут люди, какие у них проблемы, для того, чтобы видеть, как взаимодействует власть с населением на месте, и подсказать, нацелить, если есть какие-то промахи. Это приземляет всех. Люди говорят о том, что их волнует. Сегодня было не много заявителей, и это, с одной стороны, настораживает, потому что население может не доверять представителям власти. Однако по общению с представителями Чашникского райисполкома, по их реакции можно, скорее, сказать, что они работают с жителями района, оперативно решают вопросы на месте. Полное взаимодействие с гражданами идет. Я считаю, что жители этого региона удовлетворены теми ответами, которые они получают. Мы видели, что людей волнуют не только личные проблемы, но и общественные. Они обращают внимание на факты бесхозяйственности, их волнует то, что происходит в районе, и это тоже важно. На это обратит внимание власть. Естественно, на все вопросы заявители получат ответы, им все разъяснят", - отметил Анатолий Линевич по итогам прямой линии и приема граждан.-0-

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