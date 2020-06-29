Сова, Бегемот и фонарь с зонтом: Витебск украсят около 20 малых архитектурных форм

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 малых архитектурных форм планируется установить в различных районах Витебска в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В ходе работ по внешнему благоустройству городского пространства вспомогательные архитектурные сооружения и декоративные элементы появятся около административных и общественных зданий, будут использованы при обустройстве улиц, скверов и других мест отдыха. Например, на площадке около Витебского филиала международного университета "МИТСО" появится Сова, для Бегемота готовится место около торгового центра "Гиппо", скамейка "Фонарь с зонтом" придаст дополнительный комфорт пространству по улице Космонавтов. С помощью малых форм будут оформлены деревья около железнодорожного вокзала, дизайнерская уличная скамейка около универмага добавит функциональности общественной зоне в центральной части города.

Кроме того, при подготовке города к фестивалю "Славянский базар в Витебске" будет завершена реконструкция площади Свободы с заменой бордюрного камня и обрамлением цветочниц в центральной части города на проспекте Фрунзе и улице Ленина. К областному празднику тружеников села, столицей которого будет Витебск, планируется завершить обновление сквера около железнодорожного вокзала на улице Кирова с организацией архитектурной подсветки и установкой скульптурной композиции.

Также в планах окраска цоколей жилых домов на центральных проспектах и около десяти улицах в различных частях областного центра. Будут установлены ограждения из нержавеющей и оцинкованной стали на 19 участках городских магистралей. Наряду с текущим ремонтом остановочных павильонов планируется закупить 26 новых сооружений. Завершается строительство пешеходных дорожек и благоустройство в парке 1000-летия, на территории, прилегающей к новым жилым микрорайонам Билево. С начала года доукомплектовано более 20 детских площадок, для этих целей предполагается приобрести около 250 единиц игрового оборудования на Br200 тыс. Для повышения уровня озеленения городских территорий посажено более 6 тыс. деревьев, почти 290 тыс. цветов.-0-