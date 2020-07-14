Совершить путешествие по Ирану и Мьянме приглашает фотовыставка в Гомеле

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Станислава Янчарского "Два мира, две страны. Иран и Мьянма" откроется 16 июля в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в госучреждении.

Снимки, представленные в выставочном зале, автор сделал во время путешествий по Ирану и Мьянме в 2019 году. На них изображены архитектура, природа, обычаи, люди, уклад жизни этих двух разных стран, двух совершенно разных миров.

В галерее отметили, что Станислав Янчарский в творчестве отдает предпочтение пейзажной и жанровой фотографии. "Его жанровые работы наполнены чувствами и эмоциями. Для автора важна реальная история людей и событий, которую он рассказывает через объектив фотоаппарата. Убедиться в этом смогут посетители выставки", - отметили в учреждении.

Организаторы добавили, что экспозиция нацелена на то, чтобы фотопутешествие в эти две страны получилось разносторонним.

Станислав Янчарский побывал в 48 странах мира. Результаты фототуров и путешествий представлял на выставках в Беларуси и за ее пределами, в конкурсах фоторабот. Также свои впечатления о странах он оставляет в книгах. Это, например, "Зарисовки путешественника", "Нежный холод", в которой собраны работы пейзажного жанра из России (озеро Байкал), Аргентины, Чили, Антарктиды, Исландии, Норвегии, и другие.

Выставка будет работать по 30 августа.-0-