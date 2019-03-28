Совет студенческой молодежи создан при Минском городском комитете БРСМ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске создан Совет студенческой молодежи, объединивший лидеров первичных организаций и активистов БРСМ столичных вузов. Сегодня состоялось первое заседание, где утверждена структура совета, сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Студенты обсудили организационные вопросы, участие в проведении II Европейских игр, благоустройстве и озеленении Минска, международном межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства "Королева Весна". Принято решение о проведении общегородского конкурса "Зеленая премия - 2019" среди учреждений образования города.

Как отметили в горкоме БРСМ, студенческий совет призван координировать деятельность первичек в высших учебных заведениях и позволит повысить роль молодежи в реализации государственной молодежной политики, наиболее полно раскрыть ее творческий потенциал, а также поспособствует реализации социально значимых молодежных инициатив.

В состав совета вошли лидеры первичных организаций и активисты БРСМ, а также проректоры вузов. Председателем избрана представительница БГЭУ Марина Вечорко.-0-