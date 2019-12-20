Советский, Фрунзенский и Октябрьский районы Минска стали лидерами по озеленению в этом году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский, Фрунзенский и Октябрьский районы столицы признаны лучшими по озеленению в 2019 году. Руководителей администраций наградил сегодня во время заседания рабочей группы в мэрии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Дорохович отметил, что 2019 год стал рекордным. "Было высажено 72 тыс. деревьев, 395 тыс. кустарников и около 12 млн цветов. Таких показателей у нас еще никогда не было", - сказал он.

Самым зеленым районом в этом году стал Советский, на втором месте - Фрунзенский, тройку лидеров замыкает Октябрьский.

По словам заместителя мэра, большой вклад в озеленение столицы внесли участники пилотного проекта "Зеленый двор вместе". В следующем году работы в этом направлении будут продолжены.-0-