Советский район стал лучшим в Минске по социально-экономическому развитию

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский район занял первое место в социально-экономическом соревновании среди районов столицы за 2019 год. Подробности опубликованы в официальном Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Советский район второй год подряд побеждает в этом состязании. По итогам 2019 года он стал лучшим в энергосбережении, сфере финансов и охране труда. На Советский район приходится около 16% от столичного экспорта услуг и 17% оптового товарооборота, более 23% налоговых поступлений. Здесь одна из самых высоких заработных плат в Минске - Br1602,5.

"В прошлом году, вручая свидетельство победителя, я просил не подвести город и в следующем. Очень сложно удержаться на передовых позициях. Мне приятно отметить, что не подвели", - подчеркнул мэр столицы Анатолий Сивак на вручении награды.

Из резервного фонда Мингорисполкома району выделят 500 базовых величин (1 БВ - Br27) на развитие объектов социально-культурного назначения.

Второе место у Центрального района, тройку лидеров замыкает Фрунзенский.-0-