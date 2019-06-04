ФОТОФАКТ: Совхоз "Большое Можейково" начал уборку цветов ромашки

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Специализирующееся на выращивании лекарственных трав КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Щучинского района приступило к уборке цветов ромашки. Здесь планируют собрать около 300 т продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор совхоза Дмитрий Коховец.

"Для уборки используется специальный комбайн. Все-таки отведенные под ромашку площади немаленькие - около 300 га", - сказал Дмитрий Коховец. После уборки цветы отправятся в специальную сушилку. Кстати, процесс сушки проходит при температуре на выше 40 градусов по Цельсию, чтобы цветы сохранили все свои лечебные свойства.

После фасовки в различную тару сырье будет направлено покупателям. Востребованы цветы ромашки из Щучинского района не только на внутреннем рынке. В этом году их отправят на экспорт в Россию и Украину.

Ромашка - не единственное лекарственное растение, культивируемое в совхозе "Большое Можейково". Приблизительно через месяц здесь начнут убирать календулу. Под эту культур отведено около 8 га.

Традиционно в октябре в хозяйстве приступают к уборке валерианы. Культура занимает около 10 га. Урожай, если не подведет погода, должен составить не менее 50 т. Эта продукция поставляется в адрес белорусских фармакологических предприятий. Товар востребован. Поэтому в хозяйстве планируют увеличить площади под валериану, а также механизировать процесс уборки.-0-

Фото Леонида Щеглова