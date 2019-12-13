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13 декабря 2019, 16:20

Совмещение теории и практики при подготовке медиков повышает их конкурентоспособность - студент

Студенты Гомельского государственного медицинского университета
Студенты Гомельского государственного медицинского университета

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совмещение теоретический и практической частей в белорусских медицинских университетах при подготовке специалистов повышает их конкурентоспособность, в том числе среди коллег из разных стран. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА после сегодняшнего видеомоста со встречи Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студент 6-го курса Гомельского государственного медуниверситета, субординатор-хирург Михаил Войтюк.

"Глава государства четко очертил важнейшую задачу белорусской медицины, один из главнейших приоритетов национальной политики - увеличить продолжительность и повысить качество жизни людей", - отметил Михаил Войтюк. По его мнению, выполнение поставленной задачи зависит от многих факторов, среди которых и качественная подготовка медицинских кадров. "Сегодня наша подготовка практико-ориентированная. Благодаря тому, что мы в том числе обучаемся в больницах, сразу получаем ценные навыки, например, пользования тем или иным оборудованием, техническими средствами. Это очень важно. Мы имеем баланс теоретической части и практики, с которой приходится сталкиваться в реальной жизни. Это дает начинающим уверенность в своих силах, позволяет белорусским специалистам быть конкурентоспособными, не отставать от коллег из других стран", - убежден студент.

Михаил Войтюк также отметил, что на тех базах больниц, где ему уже довелось побывать в Гомеле, ценят и поддерживают молодых специалистов, стараются им помочь. Также он отметил хорошее техническое оснащение медучреждений. "Конечно, есть еще куда стремиться, но технический парк обновляется, что-то закупается", - сказал он.

Студентка 4-го курса Екатерина Мироненко призналась, что во время видеомоста получила ответы на многие вопросы, поняла дальнейшие ориентиры. Так, девушка считает важным внедрение новых форм при подготовке специалистов. "Например, новые технологии позволяют повысить квалификацию будущих врачей, достичь прогрессии, выйти на новый уровень, в конце концов, чувствовать себя увереннее", - отметила она.

Тему создания университетских клиник считает перспективной декан лечебного факультета ГГМУ, практикующий врач Дмитрий Редько. "Мы надеемся, что тот пилотный проект, который запущен в Гродно, полностью себя оправдает. И в ближайшие сроки этот положительный опыт будет реализован во всех других медицинских университетах. По такой модели работает весь мир", - сказал он.

Вопрос обеспечения жильем молодых специалистов в районах назвала одним из важных, который обсуждался во время видеомоста, пятикурсница Виктория Сотникова. "Это очень актуально. Мы как будущие выпускники трепетно относимся к данной проблеме. Очень рады тому, что Президент пообещал строительство жилья для соцсферы", - сказала студентка. В целом она подчеркнула, что для молодежи в стране создаются необходимые условия. "Я патриот, люблю свою страну и свой вуз. Считаю очень ценным, что политика во многом нацелена на молодежь", - резюмировала девушка.-0-

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