Совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" проходит в Витебской области

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась сегодня на полигоне 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Лосвидо, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала. Это особенно актуально с точки зрения планируемого расширения участия Беларуси в миротворческой деятельности ООН. Тренировка не является частью каких-либо многосторонних учений. Подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран.
В совместной тренировке принимают участие 28 военнослужащих 42 батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.-0-