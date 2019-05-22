Совместное обучение детей и родителей правилам безопасности поможет снизить риски для жизни - мнение

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместное обучение детей и родителей правилам безопасности позволит снизить риски для жизни и здоровья несовершеннолетних. Такое мнение высказала журналистам директор Гомельского областного отделения республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" Лариса Межевич, анализируя ход благотворительного социального проекта "Сохрани жизнь ребенку" в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Лариса Межевич обратила внимание на довольно непростую обстановку с детским травматизмом и гибелью несовершеннолетних в области. С начала года в регионе от внешних причин погибли 5 детей. Снизить риски для жизни и здоровья юных гомельчан призван новый проект "Сохраним жизнь ребенку", который реализуется в Гомеле с середины марта. Волонтеры и сотрудники центра безопасности при специализированном лицее МЧС Беларуси проводят обучающие мероприятия в школах и детских садах. На интерактивных, практико-ориентированных занятиях взрослые и дети отрабатывают простейшие правила безопасности. На каждой встрече родителям предлагают посмотреть фильм "Цена момента". В нем собраны признания мам и пап, дети которых, оставшись без присмотра на считанные минуты, погибли. Представлены ситуации, когда любимый материал для строительства замков и куличиков (песок) таит опасность.

"В решении этой задачи никогда не может быть принято достаточно мер. Всегда есть средства и формы работы для совершенствования деятельности. И тандемное обучение детей и родителей основам безопасности - одна из них", - рассказала она.

Обучение уже прошли более 1,5 тыс. детей и взрослых. Проект призван сформировать знания и навыки в области безопасности жизнедеятельности у семей, воспитывающих детей в возрасте 6-17 лет. Главная задача - научить человека в сложной ситуации помочь самому себе и своим близким. Эта работа продолжится в течение полугода. Инициаторами проекта выступили Гомельское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд" и Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Он создан и проводится при участии главного управления образования и главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

По словам Ларисы Межевич, первые мероприятия показали эффективность. "Это видно уже по тому, что после занятий родители начинают задумываться, могут ли они с уверенностью оставлять ребенка дома одного и сможет ли он применить знания по безопасности в экстремальной ситуации", - уточнила она. А после просмотра фильма родители признавались, что вспоминали различные случаи на грани из собственной жизни, и готовы сделать все возможное, чтобы никогда не знать цены такого момента.

Как рассказал начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Беларуси Денис Крюк, есть много возможностей для обучения детей и родителей. Одна из них - центр безопасности, который действует при специализированном лицее. Эта площадка всегда открыта для детей и их родителей. Здесь можно отработать действия при различных ЧС в приближенных к ним, но безопасных, условиях.

Главный специалист отдела организации медицинской помощи по педиатрии главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Татьяна Великанова подчеркнула, что в 2018 году в области зарегистрировано более 17,7 тыс. случаев травмирования, отравления и других последствий внешних причин среди детей. При этом преобладают бытовые травмы - 11,2 тыс., уличные - 5,2 тыс., школьные - 274, спортивные - 622, транспортные - 72. Погибли 22 ребенка - целый класс учеников или группа в детском саду.

По словам Татьяны Великановой, образовательный процесс для родителей начинается еще до рождения детей. В филиале №4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники работает модельный центр профилактики детского травматизма. Внимательное отношение к дочкам/сыновьям и знание элементарных правил позволит избежать катастрофы.-0-