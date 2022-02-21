Совместные кооперационные проекты по производству микроэлектроники в ЕАЭС обсудили в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе ОАО "Планар" проходит международный круглый стол по вопросам реализации совместных кооперационных проектов по производству микроэлектроники в ЕАЭС, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

Накануне в столицу Беларуси для участия в данном мероприятии прибыл член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, а также делегации России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Местом проведения круглого стола ОАО "Планар" выбран не случайно. Этот научно-технический комплекс, основывается на базе самых современных технологий, синтеза последних достижений науки и техники в различных областях знаний. Предприятие успешно сотрудничает с большим количеством компаний ближнего и дальнего зарубежья. Особого внимания заслуживают проекты и разработки специализированного оборудования для реализации критических технологий в микроэлектронике, в том числе для предприятий Российской Федерации.

К примеру, в Россию "Планар" поставил порядка 18 тыс. единиц оборудования, из которого около 5 тыс. единиц оптико-механического и более 13 тыс. сборочного. Эти данные озвучил генеральный директор предприятия Сергей Аваков. Подтвердил положительные итоги взаимодействия с белорусскими коллегами в своем видеодокладе заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. Он привел конкретные примеры кооперации с белорусскими производителями микроэлектроники.

Далее выступили спикеры от таких предприятий, как "Микрон", "Росатом", инновационный центр "Сколково" и других профильных корпораций, которые на фоне действующих проектов и стартапов выразили готовность к расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

На особое значение расширения кооперации именно в вопросах микроэлектроники обратили внимание председательствующие на мероприятии министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и министр ЕЭК Артак Камалян. Последний в своем выступлении подчеркнул, что различные проекты, связанные с такими сферами, как дистанционное зондирование Земли, разработка минеральных удобрений, изготовление беспилотной техники и еще многое другое, требующее инновационных решений и прочной научной базы, зарекомендовали себя хорошо. "Надо двигаться дальше, тем более что для этого есть возможности и в Беларуси, и в России, и на постсоветском пространстве в целом", - заявил он.-0-