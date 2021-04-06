Совместные учения МЧС и военных прошли под Гродно

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Совместные тактико-специальные учения МЧС, войск Западного оперативного командования, а также медиков и Красного Креста по ликвидации последствий разрушения моста прошли в Гродненском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная фаза учений развернулась на берегах Немана неподалеку от агрогородка Гожа. По легенде из-за таяния снега, сильного ветра и обильных осадков в реке резко повысился уровень воды. В результате этого разрушился мост к одной из деревень, есть вероятность подтопления подворий. Кроме того, в населенном пункте, с которым прервано автомобильное сообщение, начался пожар.

Справится с последствиями ЧС возможно лишь совместными усилиями. Военнослужащие понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады оперативно оборудовали паромную переправу, доставили на противоположный берег технику спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Следом за паромной переправой военные инженеры также оборудовали понтонный мост. С другого берега эвакуированы местные жители. Для их обогрева развернули специальный модуль. Бригады скорой помощи в это время оказывали помощь пострадавшим. Волонтеры Красного Креста обеспечили эвакуированных жителей деревни горячим питанием. Кроме того, во время учений отрабатывались вопросы спасения утопающих.

"Мероприятие проводится с целью совершенствования навыков взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ситуация смоделирована достаточно сложная, ранее в Гродненской области с таким не сталкивались. Но мы должны быть готовы действовать грамотно и слаженно при любых обстоятельствах. На это и направлены сегодняшние учения", - отметил начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза. Он подчеркнул, что в этом году в Гродненской области возможные пики весеннего половодья пройдены, паводка не было.

"Наше подразделение находится на завершающем этапе подготовки, понтонно-мостовой батальон выполняет задачи по наведению переправ. Важно, что сегодня были отработаны и вопросы взаимодействия, ведь наши подразделения привлекаются в сводных отрядах для ликвидации последствий и реальных чрезвычайных ситуаций", - рассказал командир 557-й инженерной бригады Олег Ивашко. Он подчеркнул, что оказывать помощь приходится не только во время учений. Например, военные инженеры несколько лет назад оборудовали временную переправу через Припять рядом с треснувшим мостом в Житковичском районе.

В учениях были задействованы более 10 единиц техники и свыше 30 специалистов. Также была организована выставка аварийно-спасательного оборудования и техники МЧС и Вооруженных Сил.-0-

Командир 557-й инженерной бригады Олег Ивашко

Начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза

Участники совместного учения

Фото Леонида Щеглова