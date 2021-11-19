Совмин скорректировал меры по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района на период до 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 ноября 2021 года №667, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.
Комплексом мер предусмотрены мероприятия по созданию условий для роста доходов населения, обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.
В комплекс включены цели, задачи, индикаторы достижения цели и показатели результатов реализации задач, а также мероприятия по таким направлениям, как промышленность, агропромышленный комплекс и лесное хозяйство, транспорт, умный город, жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение, образование, туризм, занятость населения и другим.
"Выполнение мероприятий комплекса мер будет способствовать восстановлению и наращиванию экономического потенциала Оршанского района, росту доходов граждан и повышению качества их жизни, созданию комфортной и безопасной среды, а также снижению дотационности местного бюджета", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-