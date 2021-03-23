Современная сельхозтехника для школьного экспериментального участка появится в Тяпинском ДС-СШ

23 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Тяпинский детский сад - средняя школа Чашникского района пополнит собственный парк сельхозтехники мотоблоком с набором комплектующих для работы на пришкольном экспериментальном участке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения образования Виктор Шелухин.

Тяпинский ДС-СШ уже четвертый год сотрудничает с Белорусским зеленым крестом - общественной организацией, занимающейся вопросами экологии, науки, образования, культуры и охраны здоровья. Через нее учреждение образования выходит на контакт с благотворительными организациями, заинтересованными в расширении зеленых зон, в том числе экологически чистых пришкольных участков. "Каждый год благотворительные организации выделяют нашей школе определенную сумму на укрепление материально-технической базы и бесплатно предоставляют семена высокоурожайных культур. В этом году через МОО "Помоги людям" Нидерланды оказали помощь на 2,1 тыс. евро. За эти средства в ближайшее время мы приобретем современный мотоблок с плугом, культиватором, картофелекопалкой, прицепом", - рассказал Виктор Шелухин.

Мотоблок вместе с уже имеющейся техникой - двумя тракторами МТЗ - будет подспорьем в школьном хозяйстве. Трактора задействованы еще и в учебном процессе: старшеклассники обучаются управлению этим видом транспорта и по окончании школы получают водительское удостоверение категории А.

"Участок под сельхозкультуры в нашем учреждении образования относительно небольшой, но мы сосредоточены на выращивании высокоурожайных культур. В прошлом году заготовили 4,2 т картофеля, из которого в школьной столовой до сих пор готовят разнообразные блюда. Экологически чистые свеклу, морковь, лук тоже выращиваем сами. Все овощи идут на удешевление школьного питания", - подчеркнул директор школы.

В школьной теплице уже посажена рассада огурцов, помидоров и болгарского перца. Вырос зеленый лук и укроп: первые витамины пойдут на стол в школьной столовой. "Благодаря реализации проекта "Школьный сад" в сотрудничестве с "Зеленым крестом" в учреждении образования появилось новых 60 яблонь и 4 груши. В прошлом году высадили 35 саженцев груши-дички, чтобы привить на них новый сорт. Собранные фрукты также идут на питание мальчиков и девочек", - отметил Виктор Шелухин.

Он добавил, что в Тяпинском ДС-СШ второй год проводится "Луковый эксперимент". В прошлом году выращивали 6 сортов этого овоща, а в этом выбрали для посадки только 3. Но они имеют более высокую урожайность и дольше хранятся.

Кроме выращивания уже зарекомендовавших себя овощей и фруктов, в учреждении образования экспериментируют с новинками. В прошлом учебном году впервые вырастили дыню в открытом грунте. Она дала прекрасный урожай, и тяпинские школьники и детсадовцы насладились этим лакомством. В этом году на школьном участке дебютируют тыква, арбуз, брюссельская капуста и кольраби, а также зимний морозостойкий сорт лаванды.

В Чашникском районе еще 2 учреждения образования подключились к экопроектам "Зеленого креста". "В этом учебном году Ведренский детский сад - базовая школа и Иванский детский сад - средняя школа начали сотрудничать по программе экоразвития с "Зеленым крестом". В ближайшее время представители этих учреждений образования поедут на обучающий семинар, где для них проведут мастер-класс по прививке плодово-ягодных деревьев и черенкованию кустарников", - отметила начальник отдела по образованию Чашникского райисполкома Анна Дирко.-0-