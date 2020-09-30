Современную лабораторию метрологии открыли в ГГТУ имени П.О.Сухого

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого сегодня открыли учебную лабораторию метрологии и специальных измерений в промышленной электронике, разработанную и оборудованную компанией "МИРТЕК-инжиниринг", которая занимается производством приборов учета энергоресурсов и автоматизированных систем управления, сбора и передачи данных учета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лаборатории представлены приборы учета энергии и передачи полученных данных по проводным и беспроводным линиям. Как было отмечено, они хорошо вписываются в концепцию умного дома. В дальнейшем оборудование лаборатории планируют обновлять по мере внедрения в производство новых продуктов.

На церемонии открытия ключ от лаборатории директор ООО "МИРТЕК-инжиниринг" Павел Верхов передал ректору ГГТУ имени П.О.Сухого Сергею Тимошину.

Открытие лаборатории стало продолжением учебно-научно-производственного сотрудничества компании и университета. Так, в марте этого года стороны подписали договор о сотрудничестве. В июне на базе предприятия был открыт филиал кафедры "Промышленная электроника". Он создан для повышения качества подготовки инженеров по специальностям "промышленная электроника" и "информационные технологии и управление в технических системах". Филиал дает возможность студентам проходить производственную практику, уже во время обучения получать глубокое представление о современном оборудовании в сфере энергетики, адаптироваться к конкретным производственным условиям.

"Сотрудничество является взаимовыгодным, - отметили в ООО. - Для университета это реализация принципов практико-ориентированного обучения, чего требуют современные тенденции, также это возможность прохождения инженерных практик. Для компании это в первую очередь подготовка молодых компетентных специалистов и экономия времени и средств для их адаптации на рабочих местах".-0-