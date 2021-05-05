Современные методы лечения неврологических заболеваний обсудят на форуме в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет проведет сегодня на базе областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны областной неврологический форум, посвященный юбилею профессора кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии, доктора медицинских наук Валентины Латышевой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участники - ученые, врачи, студенты - обсудят современные методы диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний. Пойдет речь и об истории становления кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского медуниверситета, о вкладе Валентины Латышевой в развитие белорусской школы неврологии. Свои поздравления профессору адресуют коллеги, ученики, последователи.
Валентина Латышева 5 мая отмечает 85-летие. Она известный в Беларуси невролог, талантливый ученый и педагог, лауреат Государственной премии в области науки и техники. В Гомельском медуниверситете юбиляр работает с 1995 года.-0-