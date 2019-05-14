Современные многоэтажки, схожие с проблемным домом на Широкой, обследуют до 18 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все многоэтажки 2000-2019 годов постройки, конструктивно схожие с проблемным домом по ул. Широкой, 3, обследуют до 18 мая. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез.

В основном к такому типу зданий, которые будут обследованы специалистами, относятся все немонолитные жилые дома 2000-2019 годов постройки свыше 9-12 этажей с заливными перекрытиями, сваями и газосиликатными блоками, использующимися при возведении межкомнатных перегородок и стен.

"По предварительной информации, кроме дома по ул. Широкой, 3, на сегодняшний день нарушений, которые могли бы повлиять на несущую способность жилых домов, не выявлено. До 18 мая будут произведены общие визуальные обследования несущих конструкций современных многоэтажек на наличие трещин, деформаций арматуры и других отклонений. При выявлении дефектов конструктивных элементов, угрожающих жизни и здоровью людей, будут приняты меры по обеспечению безопасного проживания граждан, ограждению прилегающей территории, также при необходимости в квартирах установят маячки либо привлекут проектные организации для выполнения дальнейших работ", - рассказал Тимофей Кремез.

Заместитель гендиректора также пояснил, что обследование дома по ул. Широкой, 3 продолжается. Специалистами были изучены колонны в третьем подъезде и подвальном помещении, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для усиления железобетонных конструкций в третьем подъезде. Согласно утвержденному графику продолжаются обследования квартир и установка датчиков, если возникает необходимость. Запланирован осмотр конструкций кровли, фасадов, холла, коридоров и входных групп.

Как сообщалось, ремонтные работы в доме №3 на ул. Широкой по усилению монолитной колонны второго подъезда осуществлялись 26 апреля. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время работ были организованы мероприятия по выводу людей. Специалисты коммунальных служб Советского района провели поквартирное оповещение жильцов, организовали временное пребывание жильцов в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68.-0-