Современные поколения должны помнить уроки Великой Отечественной войны - Кириченко

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современные поколения должны помнить уроки Великой Отечественной войны. На этом сделал акцент на торжественном митинге, посвященном 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА.

У Вечного огня на площади Труда собрались руководство области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, партизаны и подпольщики, труженики тыла, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

"Время Великой Отечественной войны все дальше уходит в прошлое. Но мы должны всегда помнить его уроки, учиться у старшего поколения жить и беречь родную землю", - сказал Петр Кириченко. Мэр напомнил, что период оккупации превратил Гомель в место, где царили террор и насилие. "Нам, нынешним поколениям гомельчан, трудно представить, что такое комендантский час и еврейские гетто, пересыльные лагеря и застенки гестапо. По самым скромным подсчетам, жертвами так называемого нового порядка на территории Гомеля стали около 150 тыс. человек. Вдумайтесь: если каждого, кто погиб на нашей земле, почтить минутой молчания, понадобится 3,5 месяца", - акцентировал внимание он. Председатель горисполкома искренне поблагодарил ветеранов за свободу и мир, подчеркнул, что горожане помнят о тех, кто покоится в гомельской земле, выразил слова признательности тем, кто восстанавливал областной центр.

Участник Великой Отечественной войны, разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов подчеркнул, что город, практически превращенный во время войны в руины, преобразился. "Радостно от тех позитивных изменений, которые произошли и происходят в Гомеле", - поделился он и пожелал молодежи беречь свою Родину, завоеванный мир.

К могиле павших за свободу города участники митинга возложили цветы и венки, почтили память героев минутой молчания. Торжественным маршем прошли воинские подразделения Гомельского гарнизона. Впервые в параде войск участвовали девушки-кадеты.

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, проходят в областном центре в эти дни повсеместно. Программа включает митинги, военно-историческую реконструкцию, тематические выставки, уроки, вечера и вахты памяти, встречи с ветеранами, патриотические акции и т.д.

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков началось осенью 1943 года. 23 сентября войска 13-й армии Центрального фронта, 8-я и 24-я дивизии 15-го армейского корпуса освободили Комарин (Гомельская область) - первый районный центр на территории Беларуси. К концу сентября были очищены от оккупантов Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Мстиславль, Кричев. 26 ноября войска Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского взяли Гомель.-0-

Фото Сергея Холодилина