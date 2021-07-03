Современные поколения не имеют права забывать цену за свободу в годы ВОВ - Зенкевич

3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современные поколения белорусов не имеют права забывать цену, которую народ заплатил за свободу в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявила сегодня председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости Беларуси и 77-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничную программу по случаю Дня Независимости в Гомеле открыла всебелорусская молитва за Беларусь и масштабное шествие, участие в котором приняли 7 тыс. гомельчан. Возглавили колонну ветераны на ретро-авто. Далее - представители органов власти области и города, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных организаций, воинские подразделения, молодежь. Завершилось шествие митингом у Вечного огня на площади Труда.

"Для нас третье июля - это не только знаменательная историческая дата, но и день, объединяющий всех, кто почитает славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Этот день напоминает нам о героизме и стойкости защитников Родины, об огромных потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода нынешних поколений", - подчеркнула на митинге Екатерина Зенкевич.

Она обратила внимание: Великая Отечественная война стала для всего народа суровым испытанием на мужество и выдержку. "Белорусы стойко сражались не только на фронтах и в партизанских отрядах, но и самоотверженно работали ради Победы", - отметила председатель облсовета.

Память о прошедшей войне до этого времени болью отзывается в каждой белорусской семье, сказала она. "Мы не можем, не имеем права забывать цену, которую наш народ заплатил за свободу. Вот почему идеи независимости, суверенитета, свободы всегда будут для нас бесценными", - убеждена руководитель депутатского корпуса региона.

"Обретя независимость, наша страна определила собственный путь развития. И все, что у нас есть сегодня - в экономике, социальной сфере, - результат того, что мы шли и идем своим путем, живем своим умом", - сказала она.

По мнению Екатерины Зенкевич, сила страны и региона - в людях, "в том, насколько прочна связь поколений, насколько бережно сохраняется и передается все лучшее, что было создано нашими предками".

Председатель областного Совета депутатов добавила, что белорусы спокойно и уверенно строят достойное будущее страны. "Патриотизм - основа нашей силы в преодолении любых трудностей и испытаний, которые нам посылает история. И пока единство укрепляет нас, мы сильны", - заключила она.

Участники митинга почтили память защитников Отечества минутой молчания, возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Сегодня в Гомеле, районах области работают многочисленные праздничные зоны. В областном центре на площади Ленина всех желающих приглашают на праздник "Этнофест". Организаторы обещают интерактивные площадки, мастер-классы. О мастерстве наших предков расскажет ретро-выставка "Жывуць рамествы продкаў". Повсеместно звучат музыкальные поздравления от творческих коллективов и исполнителей, работают тематические выставки, проходят мастер-классы, спортивные и творческие состязания.

Финальным аккордом праздника станут республиканская акция "Споем гимн вместе" и праздничные фейерверки.-0-

Фото Сергея Холодилина