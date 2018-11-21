Современные технологии в машиностроении обсудят ученые четырех стран в Гомеле

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-техническая конференция "Современные проблемы машиноведения" пройдет в Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого 22-23 ноября, сообщили БЕЛТА в вузе.

Участниками конференции станут представители филиала ПАО "Компания "Сухой" "ОКБ Сухого", академических, вузовских и промышленных учреждений из Беларуси, России, Украины, Туркменистана. Всего заявлено 175 выступлений по 8 направлениям.

В тематических секциях специалисты обсудят современные технологии проектирования в машиностроении и методы обработки материалов, компьютерное моделирование технических, механических и биомеханических систем, средства автоматизации, автоматики и телекоммуникаций. Также среди важных направлений - наноматериалы в машиностроении, энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика. В отдельном блоке речь пойдет об аспектах, касающихся разработки нефтяных и газовых месторождений.

Результаты исследований представляют интерес для ученых, инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов. Материалы исследований объединят в тематическом сборнике конференции.

Научные чтения посвящены известному авиаконструктору Павлу Сухому и являются частью программы, посвященной 50-летию ГГТУ. Участники форума возложат цветы к памятной доске и памятнику П.О.Сухому, а также побывают на концерте в честь юбилея вуза.-0-