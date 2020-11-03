Современный крытый экорынок начнет работу в Минском районе уже 7 ноября

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие современного продовольственного рынка для продажи экологически чистых продуктов состоится 7 ноября в Минском районе на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

В деревне Валерьяново на площади 20 тыс. кв.м развернулся многофункциональный четырехэтажный комплекс, где будет представлена продукция как фермерских хозяйств, гастроэнтузиастов, так и крупных аграрных предприятий.

Крытый рынок рассчитан на 140 торговых мест. Для продавцов созданы все условия, чтобы их сельхозпродукция (мясная, молочная, овощная, рыбная; фрукты, грибы, ягоды, зелень, яйца, гастрономия и бакалея) могла быть достойно презентована на прилавках с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Оборудованы также удобные места для реализации физическими лицами собственной продукции.

В день открытия на территории комплекса начнут работать и фирменные магазины крупнейших производителей Минской области: ОАО "ГМЗ №1", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", МРУП "Агрокомбинат "Ждановичи", ООО "Велес-Мит", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Борисовский мясокомбинат". Именно "Дзержинский" и "Ждановичи" выступили инвесторами объекта.

Запланированы промоакции, дегустации, розыгрыши призов, насыщенная культурная программа и большая сельскохозяйственная ярмарка.-0-