Современный ресурсный центр оборудован для аграриев в Городке

19 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Современный ресурсный центр оборудован на базе Городокского аграрно-технического колледжа, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор данного учебного заведения Владимир Шитько.

По его словам, с предложением оснастить ресурсный центр новейшей сельскохозяйственной техникой отечественных производителей на безвозмездной основе колледж вышел на Министерство экономики полгода назад. Идея нашла поддержку как в ведомстве, так и у руководства предприятий, которые выделили для обучения новейшие экземпляры выпускаемой техники. Например, ОАО "Гомсельмаш" предоставил комбайн последней модели, Минский тракторный завод - два трактора. Машинный парк ресурсного центра пополнился также современными дискатором, сеялкой и другими сельхозмашинами, применяемыми сегодня в передовых хозяйствах. По договоренности с партнерами, через год эта техника вернется на предприятия, а взамен они пришлют последние образцы выпускаемой продукции.

До настоящего времени такая форма взаимодействия с производителями в Беларуси не практиковалась - агротехколледж в Городке стал первым. Владимир Шитько констатировал, что проблема, связанная с получением студентами актуального образования, существовала, так как полученные ребятами на устаревших машинах навыки не соответствовали реалиям дня, с приходом на место работы молодые специалисты вынуждены были проходить дополнительную подготовку вместо того, чтобы эффективно работать.

Директор отметил, что подготовку в ресурсном центре городокского колледжа будут проходить не только его учащиеся, но и студенты других учреждений образования сельскохозяйственного профиля, группы которых будут направляться сюда для практики на одну-две недели. Также здесь планируется проводить переподготовку кадров. Таким образом, будет задействован весь потенциал ресурсного центра. В будущем такой опыт работы планируется распространить и на ресурсные центры других учреждений образования.-0-