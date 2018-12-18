Современный центр обслуживания плательщиков открыли в Бобруйске

18 декабря, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В инспекции МНС по Бобруйску сегодня состоялось торжественное открытие центра по обслуживанию плательщиков, передает корреспондент БЕЛТА.
В здании инспекции провели реконструкцию и модернизацию первого этажа, где обслуживание граждан теперь построено при помощи электронной очереди. Здесь использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг.
"Это не первый в стране такой центр. Но здесь сосредоточен весь накопленный опыт и лучшие стандарты, которые есть в стране, - отметил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. - Я убежден, что кроме красивого интерьера и современных технологий здесь будет создана соответствующая атмосфера, которая позитивно скажется на качестве обслуживания всех посетителей инспекции".
По словам министра, в ближайшее время откроются еще три аналогичных центра, и Могилевская область станет регионом с наибольшим охватом числа плательщиков этим прогрессивным методом обслуживания - около трех четвертей плательщиков. "Со своей стороны мы будем стараться идти в ногу со временем и реализовывать быстро и качественно новые подходы и сервисы, чтобы создать достойные условия для работы и обеспечить комфортное обслуживание плательщиков", - заверил Сергей Наливайко.
В распоряжении центра самое современное офисное и компьютерное оборудование, предусмотрены рабочие места для экспресс-приема (консультирования) физических лиц, предоставлены образцы заполнения документов, установлены экраны и терминалы с актуальной информацией. Интерьер выдержан в едином стиле, а специалистов одели в униформу. Здесь также предусмотрена детская зона с телевизором и играми.
В настоящее время в инспекции МНС по Бобруйску обслуживается 2,5 тыс. организаций, около 5 тыс. ИП и 44 тыс. физлиц.
Первый такой центр работает с прошлого года в ИМНС по Октябрьскому району Могилева. 20 декабря аналогичные центры откроются в инспекциях МНС по Ленинскому району города Могилева и по Могилевскому району, а в 2019 году - в Осиповичах.-0-
Фото Сергея Фойницкого
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