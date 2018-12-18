Современный центр обслуживания плательщиков открыли в Бобруйске

18 декабря, Бобруйск /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В инспекции МНС по Бобруйску сегодня состоялось торжественное открытие центра по обслуживанию плательщиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание налоговой в г. Бобруйске

Ведущий референт Анна Кравченко во время работы

В здании инспекции провели реконструкцию и модернизацию первого этажа, где обслуживание граждан теперь построено при помощи электронной очереди. Здесь использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг.

Во время открытия центра

"Это не первый в стране такой центр. Но здесь сосредоточен весь накопленный опыт и лучшие стандарты, которые есть в стране, - отметил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. - Я убежден, что кроме красивого интерьера и современных технологий здесь будет создана соответствующая атмосфера, которая позитивно скажется на качестве обслуживания всех посетителей инспекции".

Ведущий референт Алла Талай во время работы

Старший государственный налоговый инспектор Светлана Лагойко во время работы

По словам министра, в ближайшее время откроются еще три аналогичных центра, и Могилевская область станет регионом с наибольшим охватом числа плательщиков этим прогрессивным методом обслуживания - около трех четвертей плательщиков. "Со своей стороны мы будем стараться идти в ногу со временем и реализовывать быстро и качественно новые подходы и сервисы, чтобы создать достойные условия для работы и обеспечить комфортное обслуживание плательщиков", - заверил Сергей Наливайко.

Во время открытия центра

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев во время знакомства с центром

Во время открытия центра

В распоряжении центра самое современное офисное и компьютерное оборудование, предусмотрены рабочие места для экспресс-приема (консультирования) физических лиц, предоставлены образцы заполнения документов, установлены экраны и терминалы с актуальной информацией. Интерьер выдержан в едином стиле, а специалистов одели в униформу. Здесь также предусмотрена детская зона с телевизором и играми.

Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко

Во время открытия центра

Начальник инспекции министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилевской области Иван Кожемяко, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, технический директор ОДО "Дах" Александр Хейфиц

В настоящее время в инспекции МНС по Бобруйску обслуживается 2,5 тыс. организаций, около 5 тыс. ИП и 44 тыс. физлиц.

Первый такой центр работает с прошлого года в ИМНС по Октябрьскому району Могилева. 20 декабря аналогичные центры откроются в инспекциях МНС по Ленинскому району города Могилева и по Могилевскому району, а в 2019 году - в Осиповичах.-0-

Фото Сергея Фойницкого