Современный центр питания на 250 мест появился в Витебском медуниверситете

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ) сегодня открыли центр питания студентов и преподавателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Символический ключ в руках студентки 6-курса Татьяны Котлубай

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев на церемонии открытия нового центра питания

Ленточку перерезают главный инженер стройтреста №9 Юрий Балашков, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и ректор Витебского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Анатолий Щастный

В новом центре питания

Студентка Анастасия Лукомская

Строительные работы в бывшей столовой шли с февраля по август. За деньги университета был обновлен интерьер, оборудование, созданы комфортные условия для посетителей, есть Wi-Fi. На втором этаже здания одна из стен оформлена витебскими художниками Олегом Сковородко и Виктором Шилко. Всего было вложено почти Br3,8 млн.

Контролер–кассир Марина Дьякова

Ректор ВГМУ Анатолий Щастный подчеркнул важность этого объекта для всего университета. "Отрадно, что открыли центр питания в преддверии 85-летия вуза. В разработке дизайна участвовали студенты. Специалисты постарались воплотить их идеи", - отметил ректор. Он поблагодарил строителей и всех причастных за работу.

На первом этаже центра работает буфет, на втором - кафе. После модернизации на 100 мест в центре питания стало больше - сейчас он рассчитан более чем на 250 человек. Расширился и штат работников. Обед здесь обойдется в среднем в Br2,5-3.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев добавил, что ВГМУ - один из лучших вузов Беларуси. Здесь созданы отличные условия для учебы, а теперь появилось уютное место, где можно вкусно поесть и провести время с друзьями.-0-

Фото Александра Хитрова