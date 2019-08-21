Создан оргкомитет по подготовке к 500-летию Жировичского монастыря

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря создан распоряжением премьер-министра Беларуси от 16 августа 2019 года №320р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Юбилейные даты будут отмечаться в мае 2020 года.

Жировичская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Икона находится в Свято-Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей страны. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Чудесное явление иконы в 1470 году и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Чудотворный образ влек к себе людей из окрестных деревень и далеких краев. И по вере своей они получали исцеления от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас, как и сотни лет назад, к стенам Жировичского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии, Польши.-0-