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04 августа 2021, 20:27

Создание медиахаба и базы волонтеров - Гомельский обком БРСМ о стратегии развития до 2025 года

Вероника Гудкова. Фото из архива
Вероника Гудкова. Фото из архива

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Качественно новый уровень подготовки крепких резервистов, создание электронной базы волонтеров и медиахаба - о новшествах в деятельности молодежного союза рассказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова на XXXIII отчетно-выборной конференции обкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вероники Гудковой, потенциал молодежи региона далеко не полностью раскрыт и реализован. "Мы выстраиваем свою работу так, чтобы заинтересовать молодых людей, привлечь их к деятельности союза не просто как пассивных наблюдателей, а как мыслящих, креативных и активных участников и инициаторов мероприятий и проектов", - подчеркнула она.

На предстоящую пятилетку Гомельская областная организация БРСМ планирует совершенствовать кадровую политику, внедрять новые формы работы с резервом кадром, направленные на подготовку высокомотивированных резервистов. Будет реализован проект "Школа молодого лидера", направленный на успешную адаптацию новых сотрудников. В числе предложений - проведение методических занятий для всех соорганизаторов студотрядовского движения и разработка пошаговой инструкции для принимающих предприятий и организаций по трудоустройству студотрядов. Есть также намерение создать электронную базу волонтеров, где будут зафиксированы все их достижения. Все разнообразие молодежной жизни, а также проектов и мероприятий БРСМ планируется объединить в масштабном медиахабе.

Молодежь региона и впредь не намерена оставаться в стороне от участия в значимых общественно-политических событиях страны. На это нацелены и основные направления деятельности обкома: гражданско-патриотическое, экологическое, имиджевое, научно-профориентационное и здоровый образ жизни.

ЦК БРСМ напомнил о главных событиях отчетного периода. Многие проекты, которые стали известны по всей республике, зародились в Гомельской области. Это и популярные сейчас "Папа-залы", и деловая игра "Азбука гражданина" и многие другие. Отмечена поддержка юношей и девушек Гомельской области во время электоральной кампании и в непростой поствыборочный период.

Молодежный союз сейчас стоит на пороге глобальных перемен. В объединении знают о тех сторонах, где следует укрепить позиции. В ближайшее время будет принята новая стратегия развития. Изменения коснутся подбора кадров и корпоративного менеджмента, будет внедрен институт стажировок.

Всем, кто внес значимый вклад в развитие БРСМ в области, вручены нагрудные знаки, дипломы и благодарности. Особая благодарность - местным властям, в частности председателю облисполкома Геннадию Соловью, который поддерживает молодежные инициативы. "Мы, БРСМ, - президентская организация. Такую уникальную поддержку, которая есть у нашей организации и в целом у белорусской молодежи, в мире еще поискать надо. И это не просто поддержка, но и огромная ответственность. Каждое слово, каждое дело, которым мы сейчас занимаемся, должны не только достойно выполнить, но и передать тем, кто будет идти после нас", - отметил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

XXXIII отчетно-выборная конференция Гомельской областной организации ОО "БРСМ" собрала в зале облисполкома более 200 активистов союза молодежи, партнерских организаций. Во время конференции участники обсудят проблемные вопросы молодежи региона, оценят успехи в молодежной политике и планы на ближайшие годы. На повестке дня - ряд предложений и инициатив для реализации, а также стратегия развития молодежной организации до 2025 года.-0-

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