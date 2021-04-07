Создание МЖК и развитие фермерства - Соловей провел прием граждан

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития фермерского хозяйства и создания новых молодежных комплексов подняли жители Гомельской области на приеме председателя облисполкома Геннадия Соловья, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы были не только частного порядка, но и касающиеся интересов широкого круга граждан.

Фермер из Буда-Кошелево просил выделить ему дополнительно участок земли для развития дела. Мужчина заверил, что с детства занимается этим и уверен в своих силах. "Землю налево и направо мы не можем раздавать. Готовы передать колхоз - идите работайте. Впрочем, если будете вести животноводство, можем говорить и о выделении участка. Будем готовы вас поддержать", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Губернатор лично выедет на место, ознакомится с работой фермерского хозяйства, бизнес-планом руководителя. Также Геннадий Соловей поделился опасениями по поводу предпринимательской нечистоплотности отдельных представителей сферы. "Некоторые фермеры берут землю в аренду и передают затем в субаренду. Цену вопроса я знаю. И такого быть не должно", - подчеркнул он.

Председатель МЖК "Солнечный" в Гомеле Владимир Макаров предложил создать новые молодежные жилые комплексы. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в городе и, по мнению заявителя, достойна распространения по всему юго-восточному региону.

Жилой квартал разместился рядом с сосновым бором. Идея его создания была проработана в 1986 году. Первый камень в фундамент был заложен в 1988-м. Сейчас комплекс включает 6 кирпичных корпусов с повышенными качественными параметрами, в том числе по энергосбережению, подземной парковкой.

Здесь с подачи самих жильцов создана необходимая инфраструктура для комфортной жизни. "В свое время это был социальный эксперимент, и он решил очень многие проблемы молодых семей. Главная особенность комплекса - люди сами могут влиять на создание комфортной среды для себя и своих близких. По многим параметрам мы были одними из первых в республике", - рассказал Владимир Макаров. К примеру, в одном из корпусов еще на стадии проекта дома было предусмотрено 2-3 варианта перепланировки квартир. В МЖК создали также первую в стране негосударственную коммунальную службу. Благоустроили сквер с установкой светильников на солнечных батареях и с датчиками движения. Есть даже свой нулевой километр, определяющий направление до ближайших коллег из МЖК в других странах.

В планах - строительство еще одной подземной парковки с созданием спортивной площадки на верхнем уровне. По словам Владимира Макарова, должен быть соблюден принцип: машины под землей, спортивная площадка на свежем воздухе.

"Мы хорошо живем, и готовы поделиться своим опытом. Прелесть МЖК заключается в том, что здесь можно не только познакомиться с хорошими друзьями и выбрать их себе в соседи, но и заказать проект будущего дома и даже квартиры. Существует насыщенный соцкультбыт. Молодежи в этом плане дается возможность еще до начала строительства продумать и воплотить самые смелые мечты и своими руками создать уютный комплекс. Поверьте, то, что люди делают своими руками, они будут беречь", - сказал Владимир Макаров. Инициативный гомельчанин просил также содействия в организации международного семинара с участием представителей России и Украины в честь 50-летия движения МЖК.

Губернатор отметил, что опыт интересный и требует дополнительного изучения. В частности, такие комплексы решили бы проблему с благоустройством дворовых территорий.

Ольга Ганюшкина из поселка Единство Чечерского района просила скорректировать время движения школьного автобуса. Ребят доставляют в школу и детский сад за 4 км в райцентр. Вопрос решен сразу же с участием начальника главного управления образования региона. Также женщина высказала пожелания по поводу работы Чечерской центральной районной больницы. Интересовал сельчанку и вопрос выделения дополнительного участка для ведения хозяйства. Ее заверили, что законом закреплено право на бесплатное получение до 1 га земли. Проблем с выделением участка на пустующих землевладениях не будет. Если же в семье решат расширить свой надел до 3 га, то придется внести определенную плату.

До приема удалось разрешить еще три проблемных вопроса. Один из них касался аренды кафе в Буда-Кошелевском районе.

Все озвученные вопросы взяты на контроль, названы конкретные сроки их решения.-0-