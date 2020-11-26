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26 ноября 2020, 14:38

Создание отраслевой лаборатории и поддержка инноваций - Шумилин провел прием граждан в Витебске

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы формирования государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, механизмы поддержки инновационного предпринимательства и создание отраслевой медицинской лаборатории обсуждались сегодня на приеме граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным в Витебском облисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В числе первых записавшихся на личный прием оказались ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко и проректор по научно-исследовательской работе Витебского государственного медицинского университета Сергей Сушков. Их интересовали вопросы создания и организации деятельности сертифицированной отраслевой медицинской лаборатории по доклиническим испытаниям лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, включая протезы, в том числе с использованием крупного рогатого скота. Дело в том, что сейчас проведение таких испытаний в Беларуси затруднено из-за отсутствия сертифицированной лаборатории: приходится заказывать исследования в зарубежных странах. Александр Шумилин поддержал идею ее создания. "Сотрудники ветеринарной академии и медицинского университета на высоком научно-методическом уровне могут принять участие в планировании, организации и проведении широкого спектра исследований по разработке и диагностике препаратов и медицинских изделий. Материально-техническая база и имеющийся научный потенциал учреждений образования позволяют проводить самые различные экспериментальные исследования", - отметил он.

На прием к председателю ГКНТ пришел также директор инкубатора малого предпринимательства ООО "Правовая группа "Закон и Порядок" Михаил Кейзеров. Его интересовали вопросы развития инновационной инфраструктуры и работы фондов инновационного развития технопарков после 2020 года. Председатель ГКНТ сообщил, что в стране уже создана сеть из 17 технопарков, в которых ежегодно регистрируются новые предприятия и выпускается востребованная для страны продукция. "Госкомитет по науке и технологиям и дальше будет активно развивать инновационную инфраструктуру, которая является центром притяжения новых производств и разработок. Что касается фондов инновационного развития, то за прошедшее время они положительно повлияли на развитие технопарков и деятельность резидентов. Поэтому ГКНТ подготовил проект указа, которым продлевается механизм стимулирования развития технопарков до 2025 года", - проинформировал Александр Шумилин.

На сегодняшнем приеме также обсуждали вопросы реализации инновационных и научно-технических проектов в Витебском регионе, в том числе за счет ресурсов инновационного фонда области.

Кроме того, Александр Шумилин посетил предприятие "БелВитунифарм". Там планируется получить новый отечественный импортозамещающий инновационный продукт - антирабическую вакциносодержащую приманку, которая ранее не выпускалась предприятиями биологической промышленности Беларуси.-0-

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