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01 апреля 2021, 13:11

Создание симуляционных центров и резидентуры, рост зарплат - Пиневич о развитии здравоохранения

Дмитрий Пиневич. Фото из архива
Дмитрий Пиневич. Фото из архива

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Создание симуляционных центров и резидентуры, повышение зарплаты медицинским работникам - на этом сделал акценты министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, рассказывая журналистам о развитии сферы перед итоговым распределением студентов лечебного и медико-диагностического факультетов ГомГМУ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в следующем году в полной мере будут внедряться симуляционные центры. "Они будут и в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО), и во всех университетах, и в колледжах. Практикоориентированность там будет поставлена как минимум на равных чашах весов с теоретической подготовкой молодых специалистов", - отметил Дмитрий Пиневич.

Также в ГомГМУ будут расширяться формы постдипломной подготовки. "Напоминаю, что резидентура введена. Сейчас подготавливаем документы высшего уровня для ее старта в полной мере. Стоит задача наполнить резидентуру компетенциями, местами, порядком прохождения - это также очень важные компоненты. В целом усиление роли постдипломной подготовки, которая будет в наших вузах, априори, как и в европейских университетах, обратным ходом укрепит и образовательный процесс додипломной подготовки", - подчеркнул министр.

Около 580 выпускников Гомельского государственного медицинского университета получили распределение на первое место работы. Всего в учреждения здравоохранения Беларуси в этом году прибудут 2,6 тыс. молодых специалистов.

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